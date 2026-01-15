थल सेना दिवस: अनुष्का शर्मा से नकुल मेहता तक, आर्मी से है इन सितारों का गहरा नाता

भारत में हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है. ये दिन भारतीय थल सेना की बहादुरी, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना को सम्मान देने के लिए खास माना जाता है. इस मौके पर हम उन बॉलीवुड और टीवी सितारों की बात करेंगे जिनका परिवार भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है. इन सितारों ने अपने माता-पिता, भाई-बहन या परिवार के अन्य सदस्यों से देशभक्ति और अनुशासन की सीख पाई है.