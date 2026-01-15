हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडथल सेना दिवस: अनुष्का शर्मा से नकुल मेहता तक, आर्मी से है इन सितारों का गहरा नाता

थल सेना दिवस: अनुष्का शर्मा से नकुल मेहता तक, आर्मी से है इन सितारों का गहरा नाता

Army Day Special: थल सेना दिवस पर उन बॉलीवुड सितारों की बात करते है जिनके परिवार भारतीय सेना से जुड़े हैं. इनमें अनुष्का, प्रियंका, अक्षय, लारा, प्रीति समेत कई सितारे शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Jan 2026 01:33 PM (IST)
हर साल 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है. ये दिन भारतीय थल सेना की बहादुरी, अनुशासन और देशभक्ति को सम्मान देने के लिए खास होता है. इस मौके पर हम उन बॉलीवुड और टीवी सितारों की बात करेंगे जिनके परिवार भारतीय सेना से जुड़े हैं और जिन्होंने बचपन से ही अपने माता-पिता और परिवार से देशभक्ति कर्तव्य और अनुशासन की सीख पाई है.

अनुष्का शर्मा के पिता अजय कुमार शर्मा भारतीय सेना में कर्नल थे. उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लड़ाई लड़ी. अनुष्का ने अपनी स्कूलिंग बेंगलुरु के आर्मी पब्लिक स्कूल से की. बचपन से ही उन्हें आर्मी जीवन की सादगी और अनुशासन के बारे में पता था.
Published at : 15 Jan 2026 01:33 PM (IST)
बॉलीवुड फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
