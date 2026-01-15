एक्सप्लोरर
कौन हैं कबीर बहिया जिन्हें कृति सेनन कर रही हैं डेट, एक्ट्रेस की बहन की शादी में भी हुए शामिल
Kriti Sanon-Kabir Bahia: कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. खबरे हैं कि वो कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. हाल ही में कबीर एक्ट्रेस की बहन नुपुर सेनन की शादी में भी शामिल हुए थे.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो कबीर बहिया को डेट कर रही हैं, हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर अभी तक चुप्पी बनाए रखी है. इसके बावजूद कृति और कबीर को कई बार साथ में स्पॉट किया जा चुका है और दोनों अक्सर ट्रिप्स पर भी नजर आते हैं. ऐसे में फैंस के बीच कबीर बहिया को लेकर जानने की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है.
कौन हैं कबीर बहिया जिन्हें कृति सेनन कर रही हैं डेट, एक्ट्रेस की बहन की शादी में भी हुए शामिल
