कौन हैं कबीर बहिया जिन्हें कृति सेनन कर रही हैं डेट, एक्ट्रेस की बहन की शादी में भी हुए शामिल

कौन हैं कबीर बहिया जिन्हें कृति सेनन कर रही हैं डेट, एक्ट्रेस की बहन की शादी में भी हुए शामिल

Kriti Sanon-Kabir Bahia: कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. खबरे हैं कि वो कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. हाल ही में कबीर एक्ट्रेस की बहन नुपुर सेनन की शादी में भी शामिल हुए थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Jan 2026 12:32 PM (IST)
Kriti Sanon-Kabir Bahia: कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. खबरे हैं कि वो कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. हाल ही में कबीर एक्ट्रेस की बहन नुपुर सेनन की शादी में भी शामिल हुए थे.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो कबीर बहिया को डेट कर रही हैं, हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर अभी तक चुप्पी बनाए रखी है. इसके बावजूद कृति और कबीर को कई बार साथ में स्पॉट किया जा चुका है और दोनों अक्सर ट्रिप्स पर भी नजर आते हैं. ऐसे में फैंस के बीच कबीर बहिया को लेकर जानने की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. रिपोर्ट्स की माने तो वो बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. रिपोर्ट्स की माने तो वो बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं.
हालांकि दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप्पी साधी हुई है. मगर दोनों अक्सर साथ में स्पॉट होते हैं. कबीर और कृति ट्रिप पर भी जाते रहते हैं.
हालांकि दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप्पी साधी हुई है. मगर दोनों अक्सर साथ में स्पॉट होते हैं. कबीर और कृति ट्रिप पर भी जाते रहते हैं.
Published at : 15 Jan 2026 12:32 PM (IST)
