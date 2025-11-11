बचपन में एकदम मासूम दिखते थे बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र, एक्टर ने खुद दिखाई थी झलक
Dharmendra Childhood Photo: इस रिपोर्ट में हमआपको बॉलीवुड के चार्मिंग स्टार धर्मेंद के बचपन की तस्वीर दिखा रहे हैं. जो कई बार सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है.
बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद इन दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. दरअसल उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. इसलिए उनका इलाज किया जा रहा है. ये खबर सामने आते ही उनसे मिलने के लिए देओल फैमिली से लेकर बॉलीवुड के कई सितारे अस्पताल पहुंचे. यहां हम आपको एक्टर के बचपन की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप भी उनकी मासूमियत पर दिल हार बैठेंगे.
सोशल मीडिया पर वायरल हुई धर्मेंद के बचपन की फोटो
धर्मेंद 89 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में भी वो सिनेमा और सोशल मीडिया दोनों पर एक्टिव हैं. एक्टर के इंस्टाग्राम पर लाखों चाहने वाले हैं. जिनके लिए वो हर दिन अपनी तस्वीर या वीडियो शेयर करते रहते हैं. ऐसे में एक बार एक्टर ने अपने बचपन की झलक भी फैंस को दिखाई थी. ये फोटो तब की है जब एक्टर महज 4 या 5 साल के थे. फोटो में उनकी मासूमियत देखते ही बन रहे है. जिसपर यूजर्स भी दिल हार बैठे थे.
पंजाब के गांव में हुआ था धर्मेंद्र का जन्म
बता दें कि धर्मेंद की बचपन और यंग एज की कुछ ही तस्वीरें इंटरनेट पर उपलब्ध है. क्योंकि वो पंजाब के एक छोटे से नसराली गांव से हैं. उन्हें फेम तब मिला जब एक्टर ने हिंदी सिनेमा में आकर अपना नाम बनाया. धर्मेंद्र ने अपना एक्टिंग करियर फिल्म ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से शुरू किया था. इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 51 रुपए फीस मिली थी. फिर असली पहचान एक्टर को ‘पत्थर के फूल’ से मिली थी.
धर्मेंद्र का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र को आखिरी बार फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में’ देखा गया था. इन दिनों वो ‘अपने 2’ की शूटिंग कर रहे थे. लेकिन अभी हीमैन की हालत नाजुक बताई जा रही है. बीती रात उनसे मिलने के लिए हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल, सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा और अमीषा पटेल जैसे स्टार पहुंचे थे.
