सिनेमाघरों में इस समय बॉलीवुड से लेकर साउथ की कई बड़ी फिल्में मौजूद हैं लेकिन इन सभी फिल्मों पर एक गुजराती फिल्म ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ भारी पड़ रही है. जहां इस सोमवार को हक, थामा, एक दीवाने की दीवानियत और बाहुबली द एपिक लाखों में सिमट गई तो वहीं एक महीने पुरानी ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने सोमवार को बाजी मार ली और करोड़ों में कमाई की. जानते हैं ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने 32वें दिन कितना कलेक्शन किया है.

‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने 32वें दिन कितनी की कमाई.

‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने तीन हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर घिसट घिसट कर कलेक्शन किया. लेकिन चौथे हफ्ते में इस फिल्म पर कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा बरसी की इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आ गया और फिर तो देखते ही देखते इसने छप्परफाड़ कारोबार कर लिया. पांचवें हफ्ते में अब फिल्म की धमाकेदार परफॉर्मेंस देख मेकर्स ही नहीं ट्रेड एक्सपर्ट भी हैरान है.

सोमवार को फिल्म की शानदार कमाई ने ट्रेड एक्सपर्ट को भी चौंका दिया. जिसके बाद ट्रेड मार्केट ने नोटिस किया कि ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ को ज़बरदस्त वर्ड ऑफ माउथ और बार-बार आने वाले दर्शकों का खूब फायदा मिला है. दरअसल फिल्म में भक्ति और भावनाओं के मिक्सचर ने फैमिली ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचा है. इसके सोमवार के आंकड़े कई हिंदी और पैन इंडिया रिलीज़ फिल्मों से ज़्यादा हैं, जो घरेलू बाज़ार में गुजराती सिनेमा की बढ़ती ताकत को दिखाते हैं.

बता दें कि ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने रिलाज के 32वें दिन यानी 5वें मंडे को 1.85 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस गुजराती फिल्म की 32 दिनों की कुल कमाई अब 29.05 करोड़ रुपये हो गई है.

वहीं इसकी तुलना में ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1 ' सोमवार को अपने 40वें दिन महज 35 लाख रुपये ही कमाएक.

जबकि परेश रावल की कोर्टरूम ड्रामा 'द ताज स्टोरी' ने दूसरे मंडे को यानी 11वें दिन 40 लाख रुपये की कमाई की.

इसी तरह,'थामा' ने तीसरे मंडे को 35 लाख रुपये कमाए और एक दीवाने की दीवानियत की कमाई भी 50 लाख रुपये रही.

हालांकि रश्मिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड ने सोमवार को 1.10 करोड़ रुपये के साथ अच्छा परफॉर्म किया.

इस बीच, ऐतिहासिक फ़िल्म बाहुबली: द एपिक की दोबारा रिलीज़ ने सिर्फ़ 20 लाख रुपये जोड़े.

दूसरी ओर, प्रणव मोहनलाल की डाइस इरा ने सोमवार को 65 लाख रुपये की कमाई की

‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ के नाम रहा मंडे बॉक्स ऑफिस

कुल मिलाकर, सोमवार का बॉक्स ऑफ़िस पूरी तरह से लालो - कृष्णा सदा सहायता के नाम रहा, जिसने सभी इंडस्ट्री की अन्य फ़िल्मों से बेहतर प्रदर्शन किया. अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनो में ये फिल्म कितना कलेक्शन कर पाती है.