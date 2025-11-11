हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाBox Office: बॉलीवुड से साउथ तक की बड़ी फिल्मों पर भारी पड़ रही ये मूवी, मंडे को किया इतना कलेक्शन की हैरान रह गए लोग

Box Office: बॉलीवुड से साउथ तक की बड़ी फिल्मों पर भारी पड़ रही ये मूवी, मंडे को किया इतना कलेक्शन की हैरान रह गए लोग

Box Office: सिनेमाघरों में इन दिनों एक कम बजट की क्षेत्रीय भाषा की फिल्म का डंका बज रहा है. दिलचस्प बात ये है कि एक महीने ये ज्यादा पुरानी ये फिल्म बड़ी-बड़ी बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों को धो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में इस समय बॉलीवुड से लेकर साउथ की कई बड़ी फिल्में मौजूद हैं लेकिन इन सभी फिल्मों पर एक गुजराती फिल्म ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ भारी पड़ रही है. जहां इस सोमवार को हक, थामा, एक दीवाने की दीवानियत और बाहुबली द एपिक लाखों में सिमट गई तो वहीं एक महीने पुरानी ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने सोमवार को बाजी मार ली और करोड़ों में कमाई की. जानते हैं ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने 32वें दिन कितना कलेक्शन किया है.

‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने 32वें दिन कितनी की कमाई.
‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने तीन हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर घिसट घिसट कर कलेक्शन किया. लेकिन चौथे हफ्ते में इस फिल्म पर कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा बरसी की इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आ गया और फिर तो देखते ही देखते इसने छप्परफाड़ कारोबार कर लिया. पांचवें हफ्ते में अब फिल्म की धमाकेदार परफॉर्मेंस देख मेकर्स ही नहीं ट्रेड एक्सपर्ट भी हैरान है.

सोमवार को फिल्म की शानदार कमाई ने ट्रेड एक्सपर्ट को भी चौंका दिया. जिसके बाद ट्रेड मार्केट ने नोटिस किया कि ‘लालो  कृष्ण सदा सहायते’ को ज़बरदस्त वर्ड ऑफ माउथ और बार-बार आने वाले दर्शकों का खूब फायदा मिला है. दरअसल फिल्म में भक्ति और भावनाओं के मिक्सचर ने फैमिली ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचा है. इसके सोमवार के आंकड़े कई हिंदी और पैन इंडिया रिलीज़ फिल्मों से ज़्यादा हैं, जो घरेलू बाज़ार में गुजराती सिनेमा की बढ़ती ताकत को दिखाते हैं.

  • बता दें कि ‘लालो  कृष्ण सदा सहायते’ ने रिलाज के 32वें दिन यानी 5वें मंडे को 1.85 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस गुजराती फिल्म की 32 दिनों की कुल कमाई अब 29.05 करोड़ रुपये हो गई है.
  • वहीं इसकी तुलना में ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1 ' सोमवार को अपने 40वें दिन महज 35 लाख रुपये ही कमाएक.
  • जबकि परेश रावल की कोर्टरूम ड्रामा 'द ताज स्टोरी' ने दूसरे मंडे को यानी 11वें दिन 40 लाख रुपये की कमाई की.
  • इसी तरह,'थामा' ने तीसरे मंडे को 35 लाख रुपये कमाए और एक दीवाने की दीवानियत की कमाई भी 50 लाख रुपये रही.
  • हालांकि रश्मिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड ने सोमवार को 1.10 करोड़ रुपये के साथ अच्छा परफॉर्म किया.
  •  इस बीच, ऐतिहासिक फ़िल्म बाहुबली: द एपिक की दोबारा रिलीज़ ने सिर्फ़ 20 लाख रुपये जोड़े.
  • दूसरी ओर, प्रणव मोहनलाल की डाइस इरा ने सोमवार को 65 लाख रुपये की कमाई की

 ‘लालो  कृष्ण सदा सहायते के नाम रहा मंडे बॉक्स ऑफिस
कुल मिलाकर, सोमवार का बॉक्स ऑफ़िस पूरी तरह से लालो - कृष्णा सदा सहायता के नाम रहा, जिसने सभी इंडस्ट्री की अन्य फ़िल्मों से बेहतर प्रदर्शन किया. अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनो में ये फिल्म कितना कलेक्शन कर पाती है.

 

और पढ़ें
Published at : 11 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Tags :
Box Office BOX OFFICE COLLECTION Thamma Haq Bahubali The Epic Laalo Krishna Sada Sahayate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के बाद अब लखनऊ में तेज जांच, डॉक्टर परवेज के ठिकानों पर छापा | ABP News
कैसे Freight Equalization Policy ने बिहार की अर्थव्यवस्था को दशकों पीछे धकेल दिया| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आने के बाद बड़ा खुलासा, i-20 डॉक्टर उमर ही चला रहा था
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके के पीछे 4 किरदारों को लेकर बड़ा खुलासा | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: ध्यान से देखिए दिल्ली कार धमाके के 4 किरदार ! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget