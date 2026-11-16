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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'1 घंटे में शादी नहीं हुई, तो मैं उठकर चला जाऊंगा...', मंडप में एक्टर ने दी थी धमकी, सालों बाद खुला राज

'1 घंटे में शादी नहीं हुई, तो मैं उठकर चला जाऊंगा...', मंडप में एक्टर ने दी थी धमकी, सालों बाद खुला राज

एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक ने हाल ही में अपनी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 11:11 AM (IST)
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एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक हाल ही में कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' पर अपनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के प्रमोशन लिए पहुंची. इस दौरान उन्होंने अपनी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया.

उन्होंने बताया कि  उनके पति और एक्टर पंकज कपूर ने शादी के दिन साफ कह दिया था कि अगर एक घंटे के अंदर शादी की रस्में पूरी नहीं हुईं, तो वो मंडप से उठकर चले जाएंगे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 11:11 AM (IST)
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Pankaj Kapur
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