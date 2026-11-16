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'1 घंटे में शादी नहीं हुई, तो मैं उठकर चला जाऊंगा...', मंडप में एक्टर ने दी थी धमकी, सालों बाद खुला राज
एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक ने हाल ही में अपनी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया.
एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक हाल ही में कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' पर अपनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के प्रमोशन लिए पहुंची. इस दौरान उन्होंने अपनी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया.
उन्होंने बताया कि उनके पति और एक्टर पंकज कपूर ने शादी के दिन साफ कह दिया था कि अगर एक घंटे के अंदर शादी की रस्में पूरी नहीं हुईं, तो वो मंडप से उठकर चले जाएंगे.
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