युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद अब इस एक्टर के क्लोज आईं धनश्री वर्मा? सरेआम हो रहा फ्लर्ट

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में धनश्री वर्मा की भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ अच्छी बॉन्डिंग दिखी थी. अब पवन सिंह के जाने के बाद उनकी दोस्ती अरबाज के साथ बढ़ती दिख रही है. सोशल मीडिया पर दोनों का एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें अरबाज धनश्री के लिए पजेसिव नजर आते हैं और उनके किसी और लड़के से बात करने पर नाराज दिखते हैं.

अरबाज और धनश्री की वायरल क्लिप

'राइज एंड फॉल' में धनश्री वर्मा का पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह संग खास बॉन्ड देखने को मिल रहा था. मगर पावर स्टार के जाने के बाद धनश्री और अरबाज की दोस्ती बढ़ गई है. अरबाज और धनश्री दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताते नजर आते हैं. दोनों शो में एक दूसरे का खास ख्याल रख रहे है. मगर अब अरबाज, धनश्री के लिए पजेसिव भी होने लगे हैं. धनश्री का किसी और लड़के से बात करना अरबाज को पसंद नहीं आता.

शो का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अरबाज, धनश्री से दूसरे लड़कों से दूर रहने को कहते हैं. दोनों को काफी ट्रोल किया जा रहा है. एक यूजर ने धनश्री के लिए लिखा- तलाक का सही कारण पता चल गया. वहीं, गर्लफ्रेंड निक्की के होते हुए धनश्री संग फ्लर्ट करने पर लोग अरबाज को भी ट्रोल कर रहे हैं.

धनश्री वर्मा और चहल की लव स्टोरी से तलाक तक की कहानी

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की लव स्टोरी 2020 में शुरू हुई थी जब चहल ने धनश्री की ऑनलाइन डांस क्लासेस के लिए साइन अप किया. प्यार जल्दी ही गहरा गया और कुछ ही महीनों में उनकी सगाई (अगस्त 2020) और शादी (दिसंबर 2020) हो गई. लेकिन चार साल बाद, ये फेयरीटेल जैसी लव स्टोरी खत्म हो गई. मार्च 2025 में ये जोड़ी ऑफिशियली तलाक लेकर अलग हो गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक चहल ने धनश्री को 4.75 करोड़ रुपये की एलिमिनी दी थी.

धनश्री अपने अपने करियर पर पूरी तरह फोकस कर रही हैं. धनश्री अपने डांस प्रोजेक्ट्स और प्रोफेशनल काम में व्यस्त हैं और फिलहाल किसी नए रिश्ते में नहीं हैं. उनका फोकस अपने स्किल्स और करियर पर ही है.