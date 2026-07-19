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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविंबलडन में उर्वशी रौतेला की टॉम हिडलेस्टन से मुलाकात, फिल्मों को लेकर हुई बातचीत

विंबलडन में उर्वशी रौतेला की टॉम हिडलेस्टन से मुलाकात, फिल्मों को लेकर हुई बातचीत

Urvashi Rautela Wimbledon 2026: उर्वशी रौतेला ने विंबलडन 2026 में टॉम हिडलेस्टन से मुलाकात कर सिनेमा पर खास बातचीत की. उन्होंने इस एक्सपीरियंस को यादगार बताया और खिलाड़ियों के खेल की भी जमकर तारीफ की.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 19 Jul 2026 12:35 PM (IST)
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हॉलीवुड स्टार टॉम हिडलेस्टन के साथ उर्वशी रौतेला की मुलाकात इन दिनों चर्चा में है. दोनों की मुलाकात 'विंबलडन 2026 मेन्स फाइनल' के दौरान हुई, जहां सिनेमा को लेकर भी खास बातचीत हुई. आइए जानते हैं उर्वशी ने इस मुलाकात और पूरे अनुभव को लेकर क्या-क्या बताया.

विंबलडन का यादगार एक्सपीरियंस 

एक्ट्रेस ने बताया, 'विंबलडन 2026 मेन्स फाइनल' में जाना मेरे लिए एक यादगार अनुभवों में से एक था. इटैलियन टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर और जर्मन टेनिस प्लेयर अलेक्जेंडर जेवरेव को सबसे ऊंचे लेवल पर मुकाबला करते देखना सच में इंस्पिरेशन देने वाला था.'

 
 
 
 
 
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एक्ट्रेस ने दोनों खिलाड़ियों के बारे में बात करते हुए बताया, 'उनके जुनून, डिसिप्लिन और खेल भावना ने सभी को याद दिलाया कि विंबलडन टेनिस का शिखर क्यों बना हुआ है. जैनिक को शानदार जीत और अलेक्जेंडर को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई.'

टॉम हिडलेस्टन से हुई सिनेमा पर बात

एक्ट्रेस ने बातचीत में जोड़ा कि टॉम हिडलेस्टन से मिलकर ये दिन और भी यादगार बन गया. उन्होंने कहा, 'हमने पारंपरिक विंबलडन स्ट्रॉबेरी और क्रीम का मजा लेते हुए सिनेमा के बारे में बहुत अच्छी बातचीत की. मैंने हमेशा उनके काम की तारीफ की है, खासकर 'लोकी' का उनका किरदार और उन्हें कैरेक्टर के विकास, उनके क्रिएटिव प्रोसेस और हर रोल के प्रति उनके डेडिकेशन के बारे में बोलते हुए सुनना बहुत दिलचस्प था.'

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मार्वल के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी हुई बात

उर्वशी ने बताया कि दोनों ने सिर्फ मार्वल ही नहीं, बल्कि टॉम हिडलेस्टन के दूसरे प्रोजेक्ट्स 'द नाइट मैनेजर', 'क्रिमसन पीक' और उनके थिएटर के काम पर भी बात की. उन्होंने कहा कि टॉम का सादा स्वभाव और अपने काम के लिए उनका प्यार उन्हें बहुत अच्छा लगा. उर्वशी के मुताबिक, लंदन की वे दोपहर उनके लिए बहुत खास रही, जहां खेल और सिनेमा दोनों का मजा एक साथ देखने को मिला. उन्होंने कहा कि यह दिन वह हमेशा याद रखेंगी.

वर्क फ्रंट की बात करें तो उर्वशी रौतेला हाल ही में एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आई थीं. ये 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, जिसमें कई बड़े सितारे साथ दिखाई दिए.

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Published at : 19 Jul 2026 12:35 PM (IST)
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Tom Hiddleston Urvashi Rautela Welcome To The Jungle
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