'देऊळ बंद 2' ने 27वें दिन भी किया धमाल, बॉक्स ऑफिस पर अब नया रिकॉर्ड बनाने से बस इतना दूर

'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. फिल्म हर दिन धमाका कर रही है. जल्द ही फिल्म 600 परसेंट का प्रॉफिट कमा लेगी. फिल्म ने 27 दिनों में ही रिकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन किया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 27वें दिन 55 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 860 शोज मिले. फिल्म को 21 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

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फिल्म ने कमाया इतना प्रॉफिट

फिल्म ने नेट 69.27 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं ग्रॉस 81.38 करोड़ की कमाई की. फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म ने 592.7 परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया है. फिल्म जिस हिसाब से कमा रही है जल्द ही फिल्म 75 करोड़ क्लब में भी एंट्री ले लेगी. इसी के साथ फिल्म की नजरें 'बाईपण भारी देवा' को पछाड़ने पर भी टिकी है. इस फिल्म ने 76.28 करोड़ की कमाई की थी.

'देऊळ बंद 2' का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 2.45 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 2.55 करोड़ कमाए. इसके बाद फिल्म की कमाई में इजाफा देखने को मिला. फिल्म ने तीसरे दिन 4.85 करोड़ कमाए. चौथे दिन पिल्म ने 5.90 करोड़, पांचवें दिन 3.4 करोड़, छठे दिन 3.35 करोड़, सातवें दिन 3.35 करोड़ और आठवें दिन 4.35 करोड़ कमाए.

पहले हफ्ते में फिल्म ने 30.20 करोड़ का कलेक्शन किया. नौवें दिन फिल्म ने 3.10 करोड़, दसवें दिन 5 करोड़, 11वें दिन 5.75 करोड़, 12वें दिन 2.6 करोड़, 13वें दिन 2.35 करोड़, 14वें दिन 1.8 करोड़, 15वें दिन 1.8 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 22.40 करोड़ का बिजनेस किया.

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16वें दिन फिल्म ने 1.4 करोड़, 17वें दिन 2.60 करोड़, 18वें दिन 3.15 करोड़, 19वें दिन 1.15 करोड़, 20वें दिन 1.10 करोड़, 21वें दिन 90 लाख, 22वें दिन 85 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 11.15 करोड़ की कमाई की.

23वें दिन 1.27 करोड़, 24वें दिन 1.40 करोड़, 25वें दिन 1.80 करोड़, 26वें दिन 50 करोड़ की कमाई की.