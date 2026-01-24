पठान के 3 साल: दीपिका पादुकोण का आइकॉनिक और फायर ‘बेशरम रंग’ आज भी सबसे हॉट ट्रैक बना हुआ है!

साल 2023 में रिलीज हुआ पठान का गाना ‘बेशरम रंग’, जिसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान नजर आए, रिलीज़ के साथ ही एक सनसनी बन गया—और तीन साल बाद भी इसकी चमक जरा भी फीकी नहीं पड़ी है. बहुत कम गाने ऐसे होते हैं जो रिलीज के समय चार्ट्स पर छा जाएं और सालों तक अपनी पकड़ बनाए रखें. उस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली पठान के एल्बम का पहला सिंगल, यशराज फिल्म्स म्यूजिक के तहत रिलीज हुआ 'बेशरम रंग', दर्शकों के सामने दीपिका पादुकोण को उनके सबसे ग्लैमरस अवतार में लेकर आया—एक ऐसी दीवा, जिसने स्क्रीन पर आग लगा दी और बीते दो दशकों के सबसे आइकॉनिक ट्रैक्स की क्वीन के रूप में अपनी बादशाहत एक बार फिर साबित की.

एनर्जेटिक और कैची म्यूजिक, लाजवाब लोकेशन्स पर फिल्माए गए शानदार विज़ुअल्स और शाहरुख खान–दीपिका पादुकोण की जबरदस्त केमिस्ट्री—इन सबने मिलकर स्टाइल, स्केल और स्टार पावर का परफेक्ट मेल रचा. यही वजह है कि ये गाना देखते ही देखते पार्टी एंथम बन गया और एक ऐसा पॉप-कल्चर मोमेंट बना, जो समय के साथ भी फीका नहीं पड़ा.

पठान के 3 साल पूरे होने पर ये कहना गलत नहीं होगा कि ‘बेशरम रंग’ में दीपिका पादुकोण अपने सबसे हॉट अवतार में नजर आईं. समुद्र किनारे फिल्माए गए उनके दमदार लुक्स आत्मविश्वास, ताकत और एक सहज रॉयल ऑरा बिखेरते हैं. गाने को और ऊंचाई दी उनके बोल्ड लेकिन बेहद खूबसूरत डांस मूव्स ने, जिन्हें कोरियोग्राफ किया वैभवी मर्चेंट ने. स्पेन के मल्लोर्का, कादिज और जेरेज जैसी शानदार लोकेशन्स पर शूट हुआ हर फ्रेम एक विज़ुअल ट्रीट बन गया.

बॉलीवुड की क्वीन दीपिका पादुकोण और किंग शाहरुख खान को एक साथ देखना किसी सिनेमाई जादू से कम नहीं था. उनकी चिंगारी भरी केमिस्ट्री, डायनामिक कोरियोग्राफी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने बेशरम रंग को एक ना भूल पाने वाला विज़ुअल और म्यूजिकल एक्सपीरियंस बना दिया—जो तीन साल बाद भी प्लेलिस्ट्स पर छाया हुआ है.

इस गाने को संगीत दिया मशहूर जोड़ी विशाल–शेखर ने, गीत लिखे कुमार ने, और आवाज दी शिल्पा राव और कारालिसा मोंटेइरो ने. साथ ही बैकिंग वोकल्स में विशाल ददलानी और शेखर रावजियानी भी शामिल रहे. मॉडर्न साउंडस्केप को ओल्ड-स्कूल फील के साथ जोड़ती यह रचना, विशाल ददलानी द्वारा लिखे गए स्पैनिश वर्सेज के साथ और भी ग्लोबल अपील हासिल करती है.

खास बात ये रही कि 'बेशरम रंग’ उस साल का सबसे तेज 100 मिलियन व्यूज पार करने वाला बॉलीवुड गाना बना. दीपिका पादुकोण का अब आइकॉनिक बन चुका हुक स्टेप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. तीन साल बाद भी ये गाना उतनी ही शान से राज कर रहा है—और दीपिका पादुकोण के सबसे आइकॉनिक ट्रैक्स में अपनी जगह पक्की कर चुका है.

दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने हमेशा साथ में जादू रचा है, और 'बेशरम रंग' ने उनकी इस विरासत में एक और अनमोल रत्न जोड़ दिया. तीन साल बाद भी ये गाना उतना ही ताज़ा, फायर और दिलकश है—एक सच्चा प्रमाण इसकी टाइमलेस अपील का.