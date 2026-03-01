हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'किस्मत को कुछ और मंजूर था', 25वीं सालगिरह पर इरफान खान को याद कर भावुक हुईं पत्नी सुतापा सिकदार

'किस्मत को कुछ और मंजूर था', 25वीं सालगिरह पर इरफान खान को याद कर भावुक हुईं पत्नी सुतापा सिकदार

Sutapa Sikdar Post: शादी की सालगिरह पर इरफान खान की पत्नी सुतापा सिकदार ने एक भावुक नोट शेयर किया. उनके पोस्ट ने हर किसी की आंखें नम कर दी और सभी इरफान को याद करने लगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

कुछ रिश्ते समय से नहीं, यादों से चलते हैं. प्यार अगर सच्चा हो, तो वो इंसान के जाने के बाद भी जिंदा रहता है. दिवंगत अभिनेता इरफान खान की पत्नी और लेखिका सुतापा सिकदार ने अपनी शादी की सालगिरह पर कुछ ऐसा ही एहसास शेयर किया, जिसने लोगों को भावुक कर दिया. इस खास दिन पर वो इरफान के होमटाउन टोंक पहुंची और वहां से एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा. उनकी बातों में प्यार, अपनापन और एक हल्की सी मुस्कान थी, जो इरफान की यादों से जुड़ी थी.

पत्नी सुतापा ने लिखा भावुक नोट

सुतापा ने बताया कि 'हमारी शादी की सालगिरह 23 तारीख को थी. ये तारीख इसलिए चुनी थी ताकि ये मेरे जन्मदिन के साथ ही रहे और इरफान को याद रहे, क्योंकि उन्हें तारीखें बिल्कुल याद नहीं रहती थीं. देर से ही सही, शादी की सालगिरह मुबारक हो इरफान. तुम चाहते थे कि जब हमारी शादी को 25 साल पूरे हो जाएं, तो हम दोबारा शादी करें. इस बार वो सब करें जो हमारी सादी-सी शादी में नहीं हो पाया था, पूरी रस्मों और खुशियों के साथ. लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और हम दोबारा शादी नहीं कर पाए. यहां रमजान चल रहा है. मुझे लगता है ऊपर अम्मी तुम्हें कह रही होंगी रोजा रखा करो इरफान. शायद तुम्हें ठीक से समझाने के लिए ही उन्होंने तुम्हें रमजान में अपने पास बुला लिया. शादी और रमजान मुबारक. मैं तुम्हारे शहर टोंक गई और वहां अपना खास दिन मनाया. 'डी-डे' शब्द सुनकर आज भी तुम्हारी हंसी कानों में गूंजती है.' सुतापा के इस भावुक नोट पर फैंस ने भी खूब प्यार बरसाया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sutapa Sikdar (@sikdarsutapa)

साल 2020 में हुआ निधन 

बता दें, इरफान और सुतापा की मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई थी. वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई, फिर ये दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने 23 फरवरी 1995 को शादी की. उनके दो बेटे हैं, जिनमें से बाबिल खान अब फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे हैं. साल 2018 में इरफान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नाम की गंभीर बीमारी का पता चला. इलाज के लिए वो लंदन गए. बाद में वो भारत लौटे और अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम पूरी की. अप्रैल 2020 में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल में उनका निधन हो गया. उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, करोड़ों चाहने वालों का दिल टूट गया.

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
Irrfan Khan Sutapa Sikdar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'किस्मत को कुछ और मंजूर था', 25वीं सालगिरह पर इरफान खान को याद कर भावुक हुईं पत्नी सुतापा सिकदार
'किस्मत को कुछ और मंजूर था', 25वीं सालगिरह पर इरफान खान को याद कर भावुक हुईं पत्नी सुतापा सिकदार
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
बॉलीवुड
जिस फिल्म ने राजपाल यादव को भेजा जेल, सोशल मीडिया पर उसी की क्लिप्स करेंगे शेयर, जानें क्यों
जिस फिल्म ने राजपाल यादव को भेजा जेल, सोशल मीडिया पर उसी की क्लिप्स करेंगे शेयर, जानें क्यों
बॉलीवुड
मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसे कई सेलेब्स, कोई काम के लिए तो कोई गया था छुट्टियां मनाने
मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसे कई सेलेब्स, कोई काम के लिए तो कोई गया था छुट्टियां मनाने
Advertisement

वीडियोज

SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ईरान-इजरायल जंग के बीच अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल- 'एक तटस्थ देश होने के नाते...'
ईरान-इजरायल जंग के बीच अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल- 'एक तटस्थ देश होने के नाते...'
क्रिकेट
'पता नहीं घर कब लौटेंगे...', भारत में सुरक्षित लेकिन घर की आई याद, जिम्बाब्वे के कोच ने दिया इमोशनल स्टेटमेंट
'पता नहीं घर कब लौटेंगे', भारत में सुरक्षित लेकिन घर की आई याद, जिम्बाब्वे के कोच ने दिया इमोशनल स्टेटमेंट
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री मोहसिन नकवी को धक्के मारकर भगाया
खामेनेई की हत्या के बाद PAK में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री नकवी को धक्के मार भगाया
विश्व
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Voting Rights Prisoners: इस देश में कैदी भी दे सकते हैं वोट, जानें क्यों है ऐसा कानून
इस देश में कैदी भी दे सकते हैं वोट, जानें क्यों है ऐसा कानून
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget