'धुरंधर' के बाद इस दिसंबर बॉक्स ऑफिस पर ये 4 फिल्में भी बरपाएंगी कहर

2025 में अब तक बॉलीवुड की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई. सभी एक से बढ़कर एक थी और कई फिल्मों ने दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई. अब साल के आखिर में भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ये मूवीज थिएटर्स में कहर बरपाने के लिए आने वाली है. लंबे इंतजार के बाद फाइनली अब ऑडियंस इन फिल्मों को एंजॉय कर पाएंगे.

दिसंबर में थिएटर्स में रिलीज होंगी ये फिल्में

1. धुरंधर

रणवीर सिंह ने आदित्य धर की इस फिल्म से लगभग ढाई साल बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी की है. 5 दिसंबर को ये एक्शन पैक्ड फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई और ये रणवीर सिंह के करियर की बड़ी ओपनिंग फिल्म साबित हुई. लगातार अपनी कमाई से ये मेकर्स को भी इंप्रेस कर रही है. रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है.

2. किस किस को प्यार करूं 2

कपिल शर्मा एक बार फिर अपनी कॉमेडी फिल्म के साथ थिएटर्स में वापसी करने वाले हैं. ये अपकमिंग मूवी उनकी 2015 की हिट फिल्म 'किस किस को प्यार करूं' का सिक्वल है जहां तीन शादियों के बाद लीड कैरेक्टर की चौथी शादी की कहानी दिखाई जाएगी. स्टारकास्ट पर गौर करें तो कपिल शर्मा के अलावा इसमें त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, आयशा खान, हीरा वरीना, असरानी, अखिलेंद्र मिश्रा समेत कई बड़े स्टार्स नजर आएंगे. बता दें, ये फिल्म 12 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.

3. दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी

संजय मिश्रा और महिमा चौधरी स्टारर इस फिल्म फैमिली रोमांटिक ड्रामा की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है. इमोशंस के साथ मेकर्स ने भरभर के फिल्म में कॉमिक एलिमेंट्स एड किए हैं. 19 दिसंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म में संजय मिश्रा की परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देगी.

4. तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे एक बार फिर अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री के साथ ऑडियंस का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. 25 दिसंबर को उनकी ये रोमेंटिक फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी. जहां मॉडर्न एज में आपको हल्की–फुल्की पुराने जमाने की भी लव स्टोरी की झलक देखने को मिलेगी.

5. इक्कीस

श्रीराम राघवन की ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. इसमें परम वीर चक्र विजेता अरुण खेतरपाल की कहानी दिखाई जाएगी. अगस्त्य नंदा फिल्म में लीड रोल प्ले करेंगे. जहां अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की ये पहली फिल्म होगी तो वहीं बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की ये आखिरी मूवी है. 25 दिसंबर को फिल्म का क्लैश 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से होगा.