इस साल अब तक अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं. इनमें से कई ब्लॉकबस्टर रही हैं तो कई पिट भी गई हैं. वहीं साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर 2025 में भी एक से बढ़कर एककई धांसू फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही हैं. चलिए यहां आपको दिसंबर में रिलीज होन वाली बॉलीवुड फिल्मों की पूरी लिस्ट बताते हैं.

धुरंधर

रणवीर सिंग काफी टाइम बाद दिसंबर में धुरंधर के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं. फिल्म में रणवीर सिंह काफी खूंखार अवतार में नजर आ रहे हैं. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये हाई ऑक्टेऩ एक्शन थ्रिलर 5 दिसंबर को सिनेमाघरो में रिलीज होगी.





अर्जुन उस्तरा

शाहिद कपूर की इस साल अब तक एक फिल्म देवा रिलीज हो चुकी है. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं अब एक्टर दिसंबर में अर्जुन उस्तरा से साथ सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रहे हैं. इस फिल्म में 8 साल बाद विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी ने काम किया . फिल्म में तृप्ति डिमरी ने भी अहम रोल निभाया है. ये फिल्म भी 5 दिसंबर को सिनेमाघरो में रिलीज होगी. यानी इसका रणवीर सिंह की धुरंधर के साथ क्लैश होगा.





अवतार 3

जेम्स कैमरून की अवतार: फायर एंड ऐश या अवतार 3 साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस दो पार्ट पहले ही खूब धुधांधार परफॉर्म कर चुके हैं. वहीं अवतार 3 को 19 दिसंबर 2025 से सिनेमाघरो में देखा जा सकेगा.





अल्फा

यशराज के स्पाई यूनिवर्स में अब महिला बेस्ड फिल्म की शुरूआत हो गई है. दरअसल अल्फा वाईआरएफ की पहली महिला बेस्ड फिल्म है. इसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के अलावा बॉबी देओल और अनिल कपूर ने अहम रोल निभाया है. ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर यानी 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.



