नवंबर के महीने में बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में दस्तक देने वाली हैं. अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' और धनुष स्टारर 'तेरे इश्क में' को लेकर ऑडियंस के बीच जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है.

दर्शक दोनों ही फिल्मों को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. हालांकि, दोनों फिल्मों का क्लैश नहीं होने वाला, लेकिन दोनों ही फिल्में नवंबर में रिलीज हो रही हैं. ऐसे में दोनों के बीच तुलना जरूर हो रही है कि फाइनल कलेक्शन में कौन भारी पड़ेगा.

अजय देवगन की फिल्म को है धनुष से खतरा

नवंबर के महीने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दोनों सुपरस्टार अपने फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने वाले हैं. दोनों की फैन फॉलोविंग भी तगड़ी है और दोनों मूवीज का कॉन्सेप्ट भी बिलकुल अलग है.

ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा. लेकिन अब प्रिडिक्शन ये हैं कि धनुष बॉलीवुड के सिंघम के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. इन 5 पॉइंट्स में समझें पूरी बात.

पहली वजह ये है कि धनुष अब पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं. सोनम कपूर के साथ 'रांझणा' में काम करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ और हिंदी दर्शकों के बीच भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग देखने को मिलती है.

'तेरे इश्क में' की कहानी भी उसी कांसेप्ट को फॉलो करती है जिसमें प्यार में हारे दिल टूटे आशिक की कहानी बयां की जाती है. फिल्म में लोगों को धनुष और कृति सेनन की फ्रेश केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी.

वहीं तीसरे प्वाइंट की बात करें तो 'तेरे इश्क में' के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने 'रांझणा' बनाई थी. आनंद एल राय से इसलिए भी दर्शकों को काफी उम्मीद है कि वो पिछले बार की तरह इस बार भी अपनी ऑडियंस को निराश नहीं करेंगे.

इतना ही नहीं 'तेरे इश्क में' और 'दे दे प्यार दे 2' के डायरेक्टर्स में एक्सपीरियंस का भी काफी फर्क है. जहां आनंद एल राय 'रांझणा', 'तनु वेड्स मनु', 'जीरो', 'अतरंगी रे' जैसी बड़ी फिल्में बना चुके हैं. वहीं इस मुकाबले अंशुल शर्मा का एक्सपीरियंस काफी कम है.

वहीं आखिरी और सबसे अहम बात, इस साल सैयारा और अब एक दीवाने की दीवानियत को दर्शकों ने काफी प्यार दिया है. इतना ही नहीं सनम तेरी कसम के री-रिलीज के बाद भी ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी सराहा. इन सब के बाद तो ये साफ है कि दर्शकों के अंदर रोमांटिक फिल्मों को देखने की दिलचस्पी बढ़ी है.



नवंबर के महीने में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी ये फिल्में

बता दें, अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' और धनुष की 'तेरे इश्क में' एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं होगी. लेकिन दोनों ही फिल्में नवंबर के महीने में रिलीज होगी और दोनों को लेकर बराबर का क्रेज देखने को मिल रहा है.

अजय देवगन और धनुष दोनों अपने आप में काफी टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं तो इस बार बॉक्स ऑफिस पर किसका डंका बजेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा. जहां 'दे दे प्यार दे 2' थिएटर्स में 14 नवंबर को रिलीज होगी तो वहीं धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.