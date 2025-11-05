दे दे प्यार दे 2 से मर्दानी 3 तक, बॉलीवुड के सीक्वल्स मचाएंगे धूम
Bollywood Sequels Movies: बॉलीवुड फिर से सीक्वल्स के दौर में है, जहां रानी मुखर्जी से लेकर अजय देवगन और इमरान हाशमी तक कई स्टार्स अपनी फिल्मों के नए पार्ट्स के साथ वापसी कर रहे हैं
हाल के सालों में सीक्वल फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन 2025 ने दिखा दिया कि बड़ी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस हिट होना अब तय नहीं है. इस साल वॉर 2, बागी 4, सन ऑफ सरदार 2, धड़क 2 जैसी फिल्में फ्लॉप रही हैं. फिर भी, फिल्ममेकर सीक्वल और फ्रेंचाइजी को लेकर एक्साइटेड हैं और नई फिल्मों की तैयारी जारी है.
मर्दानी 3
रानी मुखर्जी की मर्दानी फ्रेंचाइजी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर थ्रिलर सीरीज में शुमार है, जिसमें उन्होंने दमदार और बेबाक रोल निभाए हैं. तीसरी फिल्म में वो एक नए और चुनौतीपूर्ण केस का सामना करेंगी, जिसमें गुजराती एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला भी नजर आएंगी. इस फिल्म का डायरेक्शन अभिराज मीनावाला कर रहे हैं, और कहानी रियलिस्टिक सीरियस और सामाजिक संबंधित रहने की उम्मीद है. ये फिल्म 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी
धमाल 4
इंद्र कुमार की धमाल सीरीज अपने मस्ती भरे और हंसी-ठहाके वाले अंदाज के लिए जानी जाती है. अब धमाल 4 में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी मुख्य रोल में हैं, जो अगले साल ईद पर रिलीज होगी. ये फिल्म 2026 की ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी
दे दे प्यार दे 2
पहली फिल्म 'दे दे प्यार दे' ने कॉमेडी और रोमांस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाकर सभी को प्रभावित किया था. अब इसका सीक्वल 14 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाला है, जिसमें अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन और बाकी कलाकार रकुल के परिवार और उनके उनके उम्र से बड़े प्रेमी की कहानी दिखाएंगे.
View this post on Instagram
आवारापन 2
इमरान हाशमी की 'आवारापन' को कम सफलता मिली थी, लेकिन इसकी कहानी और इमरान की एक्टिंग ने फैंस को इमोशनली जोड़ दिया था. अब "आवारापन 2" बन रही है, जिसे नितिन कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं और दिशा पटानी इसमें मुख्य रोल निभा रही हैं.ये फिल्म 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
View this post on Instagram
'किस किस को प्यार करूं'
कपिल शर्मा की 'किस किस को प्यार करूं' पहली फिल्म अपने मजेदार कॉमेडी प्लॉट के लिए जानी गई थी. अब कई सालों के बाद वह इसी फ्रेंचाइजी के दूसरे भाग में लौट रहे हैं, जिसे अनुकल्प गोस्वामी डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस रतन-जैन परिवार कर रहा है.ये फिल्म 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
View this post on Instagram
मस्ती 4
मस्ती सीरीज अपनी चौथी फिल्म के साथ लगभग 20 साल बाद लौट रही है, जिसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी के साथ अर्शद वारसी और तुषार कपूर भी नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज हुआ, जिसे मिली-जुली रिएक्शन मिली, लेकिन डायरेक्टर मिलाप जावेरी चाहते हैं कि लोग फिल्म देखकर खुद अपनी राय बनाएं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL