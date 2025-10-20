'दे दे प्यार दे 2' अजय देवगन के लिए साबित होगी लकी! रिलीज होते ही बनेगा रिकॉर्ड
De De Pyaar De 2 Box Office: अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' से बड़ी उम्मीद है. ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब अजय एक ही साल में सीक्वल लेकर आ रहे हैं. यहां जानिए इस सीक्वल के साथ वो क्या रिकॉर्ड बनाएंगे.
अजय देवगन की हिट फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सेकेंड पार्ट 20 दिसंबर को रिलीज होने वाला है. ये इस साल की आखिरी बड़ी फिल्मों में हो सकती है. फिल्म का ट्रेलर पसंद किया गया है. लोगों एक्साइटमेंट भी बढ़ गया है.
अजय देवगन अकेले ऐसे स्टार हैं जिनकी पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा सीक्वल रिलीज हुई हैं. इन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन्हें फ्लॉप, एवरेज या सुपरहिट जैसी कैटेगरी में भले डालती हों लेकिन सबकी ओपनिंग ठीकठाक हुई थी.
पोस्ट कोविड कितनी सीक्वल दी हैं अजय देवगन ने?
अब ऐसे में उम्मीद है कि 'दे दे प्यार दे 2' उनके इस रिकॉर्ड को बनाकर रखेगी. न सिर्फ बनाकर रखेगी बल्कि पोस्ट कोविड रिलीज हुई अजय देवगन की पिछली 4 सीक्वल में से कुछ का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है. इन सभी फिल्मों की लिस्ट और उनका ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप नीचे देख सकते हैं.
- सिंघम अगेन- 43.70 करोड़
- रेड 2- 19.71 करोड़
- दृश्यम 2- 15.38 करोड़
- सन ऑफ सरदार 2- 7.25 करोड़
'दे दे प्यार दे 2' देगी 'सन ऑफ सरदार 2' को मात?
ऊपर दी गई फिल्मों का कलेक्शन साफ दिखा रहा है कि अजय देवगन की आखिरी सीक्वल 'सन ऑफ सरदार 2' की ओपनिंग डे कमाई उनकी बाकी की 3 सीक्वल्स से कमजोर रही. ऐसे में 2019 की हिट फिल्म 'दे दे प्यार दे' के सीक्वल से फैंस को उम्मीद है कि 'सन ऑफ सरदार 2' को पीछे छोड़ देगी.
फिल्म के ट्रेलर से उम्मीदें भी बंधती दिख रही हैं. आर माधवन और अजय देवगन जैसे मंझे हुए कलाकारों का होना और लंबे एज गैप वाले प्यार के साथ कॉमेडी का डोज सब कुछ कुछ मिनट का ट्रेलर में दिख गया.
अगर सिर्फ ट्रेलर की बात करें तो कुछ ही घंटों में 40 मिलियन व्यूज मिलना दिखाता है कि फिल्म की हाइप इसने पहले ही बना दी है. फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा होता है ये तो तभी पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी, लेकिन तब तक फिल्म को लेकर अभी और हाइप बननी बाकी है, जो 'सन ऑफ सरदार 2' का रिकॉर्ड तो पक्का तोड़ सकती है.
