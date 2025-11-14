अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. फिल्म को लेकर लोगों में काफी बज है और ये बज एडवांस बुकिंग में देखने को मिल रहा है. फिल्म को देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं. 'दे दे प्यार दे 2' रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है इस वजह से लोगों में इसे लेकर बज भी काफी है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई कर ली है आइए आपको बताते हैं.

दे दे प्यार दे की फ्रेंचाइजी में आर माधवन की एंट्री हो गई है. इस फिल्म में अजय, रकुल के साथ आर माधवन, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर, इशिता दत्ता अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म की कहानी को वहां से शुरू किया गया है जहां से पहले पार्ट खत्म हुआ था. फिल्म में अजय देवगन शादी के लिए रकुल के पेरेंट्स को मनाते नजर आएंगे.

View this post on Instagram A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

एडवांस बुकिंग से किया इतना कलेक्शन

'दे दे प्यार दे 2' की एडवांस बुकिंग शुरू में बहुत स्लो रही है लेकिन इसने आखिरी दिन पर रफ्तार पकड़ी है. कई लोग इस फिल्म को फैमिली के साथ देखने का प्लान कर रहे हैं इसी वजह से काफी बज है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने एडवांस बुकिंग से 6.09 करोड़ की कमाई कर ली है. इसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं.

'दे दे प्यार दे 2' के 12947 शोज के 91111 टिकट्स बिके हैं. ये कमाई वीकेंड तक और बढ़ने वाली है. पहले दिन के रिव्यू से ही इसके कलेक्शन को लेकर आइडिया लगाया जा सकता है. अब तक तो फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू ही मिल रहे हैं.

कर सकती है इतना कलेक्शन

'दे दे प्यार दे 2' के पहले दिन अच्छा कलेक्शन करने की उम्मीद की जा रही है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 10 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है.

ये भी पढ़ें: 'बदतमीजी मत करो,मुंह बंद रखो...' पैपराजी पर बुरी तरह भड़कीं जया बच्चन