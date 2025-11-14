हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDe De Pyaar De 2 Advance Booking: एडवांस बुकिंग से अजय देवगन की फिल्म ने कर ली इतनी कमाई? क्या होगा हाल

De De Pyaar De 2 Advance Booking: एडवांस बुकिंग से अजय देवगन की फिल्म ने कर ली इतनी कमाई? क्या होगा हाल

De De Pyaar De 2 Advance Booking: अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म पहले दिन एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई कर चुकी है आइए आपको बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 14 Nov 2025 08:26 AM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. फिल्म को लेकर लोगों में काफी बज है और ये बज एडवांस बुकिंग में देखने को मिल रहा है. फिल्म को देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं. 'दे दे प्यार दे 2' रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है इस वजह से लोगों में इसे लेकर बज भी काफी है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई कर ली है आइए आपको बताते हैं.

दे दे प्यार दे की फ्रेंचाइजी में आर माधवन की एंट्री हो गई है. इस फिल्म में अजय, रकुल के साथ आर माधवन, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर, इशिता दत्ता अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म की कहानी को वहां से शुरू किया गया है जहां से पहले पार्ट खत्म हुआ था. फिल्म में अजय देवगन शादी के लिए रकुल के पेरेंट्स को मनाते नजर आएंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

एडवांस बुकिंग से किया इतना कलेक्शन

  • 'दे दे प्यार दे 2' की एडवांस बुकिंग शुरू में बहुत स्लो रही है लेकिन इसने आखिरी दिन पर रफ्तार पकड़ी है. कई लोग इस फिल्म को फैमिली के साथ देखने का प्लान कर रहे हैं इसी वजह से काफी बज है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने एडवांस बुकिंग से 6.09 करोड़ की कमाई कर ली है. इसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं.
  • 'दे दे प्यार दे 2' के 12947 शोज के 91111 टिकट्स बिके हैं. ये कमाई वीकेंड तक और बढ़ने वाली है. पहले दिन के रिव्यू से ही इसके कलेक्शन को लेकर आइडिया लगाया जा सकता है. अब तक तो फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू ही मिल रहे हैं.

कर सकती है इतना कलेक्शन

'दे दे प्यार दे 2' के पहले दिन अच्छा कलेक्शन करने की उम्मीद की जा रही है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 10 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है.

ये भी पढ़ें: 'बदतमीजी मत करो,मुंह बंद रखो...' पैपराजी पर बुरी तरह भड़कीं जया बच्चन

Published at : 14 Nov 2025 08:26 AM (IST)
Tags :
Ajay Devgn De De Pyaar De 2 De De Pyaar De 2 Advance Booking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
Advertisement

वीडियोज

शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: 'हक'- 'द गर्लफ्रेंड' का दबदबा कायम, दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'हक' के आगे दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
8वां वेतन आयोग: अब इन सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने की उठ रही मांग, PM मोदी से मदद की गुहार
8वां वेतन आयोग: अब इन सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने की उठ रही मांग, PM मोदी से मदद की गुहार
जनरल नॉलेज
Lowest Place on Earth: धरती की सबसे नीची जगह कौन सी है, जानें कितनी है इसकी गहराई?
धरती की सबसे नीची जगह कौन सी है, जानें कितनी है इसकी गहराई?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget