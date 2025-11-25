Viral Dance Video: कभी-कभी किसी स्कूल की विदाई पार्टी सिर्फ भावुक यादों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऐसी परफॉर्मेंस भी दे जाती है, जिसे लोग कभी भूल नहीं पाते. दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक मैथ्स टीचर ने स्टेज पर कदम रखा और पूरे माहौल को पल भर में बदल दिया. जैसे ही उन्होंने नाचना शुरू किया, छात्रों की भीड़ खुशी से झूम उठी और उस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. वीडियो को देख लोग टीचर को रॉकस्टार बुलाने लगे हैं.

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया गाने पर किया डांस

यह वीडियो खुद टीचर नरेश कौशिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि नरेश सर मंच पर बिल्कुल आराम से, मुस्कुराते हुए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म का गाना 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' पर हुक स्टेप्स कॉपी करते नजर आ रहे हैं. भीड़ तालियां बजाती है, सीटियां बजाती है और हर बीट के साथ सर के मूव्स पर उत्साह से चीयर करती है.

View this post on Instagram A post shared by Naresh Kaushik (@nareshk.kaushik)

पूरे वीडियो में सबसे खास बात यह है कि एक टीचर होने के बावजूद नरेश सर स्टेज पर कहीं भी हिचकिचाते नहीं दिखते. उनका अंदाज इतना सहज और एनर्जी से भरा है कि देखने वालों को यकीन ही नहीं होता कि यह वही सख्त दिखने वाले मैथ्स टीचर हैं जो रोज क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं. अंत में वे स्टेज पर एक शानदार स्टेप के साथ अपनी परफॉर्मेंस खत्म करते हैं और तभी पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है.

मैथ्स टीचर की तारीफों के लोगों ने बांधें पुल

वीडियो पर इंटरनेट की प्रतिक्रिया भी बेहद दिलचस्प रही. कमेंट सेक्शन में लोग नरेश सर की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे टीचर जिंदगी में एक बार मिलते हैं तो वहीं कुछ ने कहा कि मैथ्स तो ठीक है, लेकिन डांस में आप बेमिसाल हैं सर. यह वीडियो यह भी साबित करता है कि टीचर सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होते, वे भी प्रतिभा, जुनून और खुशियों से भरे इंसान होते हैं. इस वायरल वीडियो ने न सिर्फ एक टीचर को सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बना दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि स्कूल के मंच पर भी कभी-कभी सबसे चमकदार सितारा कोई छात्र नहीं, बल्कि टीचर भी हो सकता है.