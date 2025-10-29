दलीप ताहिल बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता हैं. उन्होंने कई फिल्मों में विलन का रोल किया है. अपने मजबूत अभिनय के दम पर दलीप आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं उनके करियर और जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातें.

दलीप ताहिल का जन्म 30 अक्तूबर 1952 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था. उन्होंने अपनी पढ़ाई नैनीताल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी. बचपन से ही अभिनेता को एक्टिंग का बहुत शौक रहा है. धीरे-धीरे आगे चलकर दिलीप ने अपने शौक को ही अपना करियर बना लिया और अपने सपने को पूरा किया.

10 साल की उम्र से शुरू किया करियर

दलीप ने सिर्फ 10 साल की उम्र में नाटकों में एक्टिंग शुरू कर दिया था. उनके पिता उन्हें जहाज चलाने की ट्रेनिंग देना चाहते थे, लेकिन उनका सारा ध्यान सिर्फ एक्टिंग में था. नाटकों से उनका सफर थिएटर तक गया और बाद में फिल्ममेकर श्याम बेनेगल ने उन्हें नोटिस किया. उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली, लेकिन अगले 6 साल तक उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं मिला. धीरे-धीरे फिल्मों के ऑफर आने लगे और असली पहचान उन्हें शाहरुख खान की फिल्म 'बाजीगर' में मदन चोपड़ा का रोल निभाने से मिली.

टीवी से बनाई पहचान

दलीप ने टीवी पर भी काम किया है. उन्होंने टीवी शो 'बुनियाद' में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने ब्रिटिश टीवी सीरीज 'बॉम्बे ब्लूज' में भी काम किया. कहने को तो हॉलीवुड में दलीप के करियर की शुरुआत 'गांधी' मूवी से हो गई थी, लेकिन उन्हें 'द डिसीवर्स' और 'ए परफेक्ट मर्डर' से इंटरनेशनल पहचान मिली.

बाजीगर से छा गए दलीप

दलीप को असल पहचान 1993 में शाहरुख खान की फिल्म 'बाजीगर' से मिली. इस फिल्म में उन्होंने मदन चोपड़ा का रोल निभाया, जिसे दर्शक आज भी पसंद करते हैं. फिर उन्होंने कई बड़ी फिल्में कीं, लेकिन आमिर खान और अजय देवगन की मूवी 'इश्क' में उनका काम लोगों को पसंद आया. उनका ये किरदार पिछले रोल से बिल्कुल अलग था.

आज भी दलीप कई फिल्मों और वेब सीरीज में लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. उनके अभिनय को दर्शकों बेहद पसंद करते हैं. फिर चाहे विलन की भूमिका हो या फिर फिल्म में कोई और अहम रोल, दलीप ताहिल हर रोल में फिट हो जाते हैं.