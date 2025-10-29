हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDalip Tahil Birthday: 10 साल की उम्र में चढ़ा था एक्टिंग का खुमार, फिर दलीप ताहिल ने नेगेटिव रोल्स से बनाई पहचान

Dalip Tahil Birthday: 10 साल की उम्र में चढ़ा था एक्टिंग का खुमार, फिर दलीप ताहिल ने नेगेटिव रोल्स से बनाई पहचान

Dilip Tahil Birthday Special: दलीप ताहिल बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं. हर रोल में ढल जाने वाले एक्टर ने अपने नेगेटिव रोल्स से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Oct 2025 10:11 PM (IST)
Preferred Sources

दलीप ताहिल बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता हैं. उन्होंने कई फिल्मों में विलन का रोल किया है. अपने मजबूत अभिनय के दम पर दलीप आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं उनके करियर और जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातें.

दलीप ताहिल का जन्म 30 अक्तूबर 1952 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था. उन्होंने अपनी पढ़ाई नैनीताल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी. बचपन से ही अभिनेता को एक्टिंग का बहुत शौक रहा है. धीरे-धीरे आगे चलकर दिलीप ने अपने शौक को ही अपना करियर बना लिया और अपने सपने को पूरा किया.

10 साल की उम्र से शुरू किया करियर
दलीप ने सिर्फ 10 साल की उम्र में नाटकों में एक्टिंग शुरू कर दिया था. उनके पिता उन्हें जहाज चलाने की ट्रेनिंग देना चाहते थे, लेकिन उनका सारा ध्यान सिर्फ एक्टिंग में था. नाटकों से उनका सफर थिएटर तक गया और बाद में फिल्ममेकर श्याम बेनेगल ने उन्हें नोटिस किया. उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली, लेकिन अगले 6 साल तक उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं मिला. धीरे-धीरे फिल्मों के ऑफर आने लगे और असली पहचान उन्हें शाहरुख खान की फिल्म 'बाजीगर' में मदन चोपड़ा का रोल निभाने से मिली.

टीवी से बनाई पहचान
दलीप ने टीवी पर भी काम किया है. उन्होंने टीवी शो 'बुनियाद' में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने ब्रिटिश टीवी सीरीज 'बॉम्बे ब्लूज' में भी काम किया. कहने को तो हॉलीवुड में दलीप के करियर की शुरुआत 'गांधी' मूवी से हो गई थी, लेकिन उन्हें 'द डिसीवर्स' और 'ए परफेक्ट मर्डर' से इंटरनेशनल पहचान मिली.

बाजीगर से छा गए दलीप
दलीप को असल पहचान 1993 में शाहरुख खान की फिल्म 'बाजीगर' से मिली. इस फिल्म में उन्होंने मदन चोपड़ा का रोल  निभाया, जिसे दर्शक आज भी पसंद करते हैं. फिर उन्होंने कई बड़ी फिल्में कीं, लेकिन आमिर खान और अजय देवगन की मूवी 'इश्क' में उनका काम लोगों को पसंद आया. उनका ये किरदार पिछले रोल से बिल्कुल अलग था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dalip Tahil (@daliptahil)

आज भी दलीप कई फिल्मों और वेब सीरीज में लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. उनके अभिनय को दर्शकों बेहद पसंद करते हैं. फिर चाहे विलन की भूमिका हो या फिर फिल्म में कोई और अहम रोल, दलीप ताहिल हर रोल में फिट हो जाते हैं.

Published at : 29 Oct 2025 10:06 PM (IST)
Tags :
Baazigar Dilip Tahil Buniyaad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
बॉलीवुड
असम के थिएटर्स से हटेंगी 'थामा' समेत सभी फिल्में, 31 अक्टूबर से पर्दे पर दिखेगी सिर्फ ये मूवी, जानें वजह
असम के थिएटर्स से हटेंगी 'थामा' समेत सभी फिल्में, पर्दे पर दिखेगी सिर्फ ये मूवी
शिक्षा
UP Board Exam 2026: 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
लाइफस्टाइल
Neha Dhupia Anti-inflammatory Challenge: मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
ट्रेंडिंग
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget