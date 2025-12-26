गर्लफ्रेंड संग शादी में पहुंचे हार्दिक पांड्या, भीड़ में माहिका को यूं किया प्रोटेक्ट

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. वो एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं, आए दिन उन्हें किसी न किसी जगह स्पॉट किया जाता है. वहीं अब हाल ही में हार्दिक को सूरत एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां उन्हें मीडिया और फैंस ने घेर लिया. इस दौरान उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गर्लफ्रेंड माहिका को भीड़ में प्रोटेक्ट करते नजर आए.

ट्विनिंग करते नजर आए

हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा हाल ही में अपने एक करीबी दोस्त की वेडिंग में पहुंचे. इस दौरान दोनों ट्विनिंग करते नजर आए. जहां एक तरफ हार्दिक रेड कुर्ते में डैशिंग दिखें वहीं दूसरी तरफ उनकी गर्लफ्रेंड माहिका रेड लहंगे में बेहद ब्यूटीफुल नजर आई. सोशल मीडिया पर वायरल उनका ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फैंस अलग-अलग तरह के कमेंट्स करके उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

माहिका को प्रोटेक्ट करते नजर आए हार्दिक

इसी बीच दोनों को वेडिंग से आते हुए सूरत एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां उन्हें मीडिया और फैंस ने घेर लिया. इस दौरान हार्दिक भीड़ में गर्लफ्रेंड माहिका को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इस वीडियो को देखकर उनकी केयरिंग नेचर की तारीफ कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

बता दें, हार्दिक और माहिका के रिलेशनशिप की अफवाहें सितंबर 2025 से शुरू हुईं, जब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करना शुरू किया. इसके बाद 10 अक्टूबर को मुंबई एयरपोर्ट पर पहली बार दोनों को साथ देखे जाने के बाद उनका रिश्ता पब्लिक हो गया. हार्दिक ने अपने बर्थडे पर माहिका के साथ तस्वीरें शेयर कर इसे ऑफिशियल रूप से कन्फर्म किया.