कॉमेडियन राज शर्मा का निधन, वीर दास ने दी भावुक श्रद्धांजलि, लिखा- भाई तुम जैसा कोई नहीं

कॉमेडी जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन राज शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने 24 अप्रैल को 50 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. राज शर्मा के निधन से उनके करीबी दोस्त और साथी कॉमेडियन वीर दास का दिल टूट गया है. वीर दास ने राज शर्मा के लिए सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है.

तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता- वीर दास

वीर दास ने राज शर्मा को याद करते हुए लिखा, 'रेस्ट इन पीस राज शर्मा. राज शर्मा ने मुझे 'लाफ फैक्ट्री' में मेरा पहला स्टेज स्पॉट दिलाया था. उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अमेरिकी कॉमेडी मार्केट में कंपटीशन करने के लिए काफी अच्छा हूं. उन्होंने मुझे बेहतरीन सलाह दी और मुझे जमकर हंसाया. वो एक बेहद शानदार कॉमेडियन थे. उनका स्टेज पर लोगों के साथ जुड़ने का अंदाज इतना बेहतरीन था कि आज भी उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता.'

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राज शर्मा को याद कर भावुक हुए वीर दास

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं हमेशा उनका एहसान चुकाना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें अपने 'वीर्डऐस पजामा फेस्टिवल' और 'जेस्टिनेशन अननोन' में सबसे पहले शामिल किया. ये प्रोफेशन कभी-कभी लोगों को कठोर बना देता है. राज हमेशा उस इंसान के लिए खुश होते थे जो उन्हें मात दे दे और धमाकेदार परफॉर्म करे. उन्होंने मुझे दोनों करते हुए देखा और मैंने भी उन्हें ऐसे ही देखा.'

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अस्पताल में भर्ती थे राज शर्मा

वीर दास लिखते हैं, 'हमारा ये पेशा (कॉमेडी) लोगों को कठोर बना सकता है और ये काफी अकेलापन भरा भी होता है. तुम एक अच्छे दोस्त और बड़े दिल वाले इंसान थे. एक कॉमेडियन के तौर पर मैं तुम्हें सबसे बड़ा कॉमिक कॉम्प्लिमेंट देता हूं, तुम्हें फॉलो करना लगभग नामुमकिन था. रेस्ट इन पीस राज शर्मा.' राज शर्मा की मौत की वजह अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन वो कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे और इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करते थे.