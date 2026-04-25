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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनपति गुरमीत और बेटियों संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं देबिना बनर्जी, पूल में मोनोकनी में दिए पोज

पति गुरमीत और बेटियों संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं देबिना बनर्जी, पूल में मोनोकनी में दिए पोज

टीवी एक्ट्रेस देबिना बनर्जी ने हाल ही में कई फोटोज शेयर की है. जिनमें वो अपने पति और एक्टर गुरमीत चौधरी और बेटियों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं. आइए देखते हैं ये फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Apr 2026 10:43 AM (IST)
टीवी एक्ट्रेस देबिना बनर्जी ने हाल ही में कई फोटोज शेयर की है. जिनमें वो अपने पति और एक्टर गुरमीत चौधरी और बेटियों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं. आइए देखते हैं ये फोटोज.

टीवी के पॉपुलर कपल देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी इन दिनों अपनी दोनों बेटियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते है. हाल ही में देबिना ने फोटोज शेयर की है, जिसमें कई खूबसूरत पल देखने को मिल रहे हैं.

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एक्ट्रेस देबिना बनर्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. वो अपनी फैमिली के साथ अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
एक्ट्रेस देबिना बनर्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. वो अपनी फैमिली के साथ अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
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हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम और कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है वो गुरमीत चौधरी और अपनी दोनों बेटियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही है.
हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम और कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है वो गुरमीत चौधरी और अपनी दोनों बेटियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही है.
Published at : 25 Apr 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Gurmeet Choudhary Debina Bonnerjee

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