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पति गुरमीत और बेटियों संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं देबिना बनर्जी, पूल में मोनोकनी में दिए पोज
टीवी एक्ट्रेस देबिना बनर्जी ने हाल ही में कई फोटोज शेयर की है. जिनमें वो अपने पति और एक्टर गुरमीत चौधरी और बेटियों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं. आइए देखते हैं ये फोटोज.
टीवी के पॉपुलर कपल देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी इन दिनों अपनी दोनों बेटियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते है. हाल ही में देबिना ने फोटोज शेयर की है, जिसमें कई खूबसूरत पल देखने को मिल रहे हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 10:43 AM (IST)
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