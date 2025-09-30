बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर शाहिद कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. जो इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'कॉकटेल 2' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. फिल्म में वो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और कृति सेनन के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. अब इस तिगड़ी की शूटिंग से कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिसमें वो पूल पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं. फोटो में तीनों बाथरोब में दिखाई दे रहे हैं.

'कॉकटेल 2’ के सेट पर हुई पूल पार्टी

'कॉकटेल 2' के सेट की ये तस्वीरें निर्देश होमी अदजानिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर की हैं. इन दो तस्वीरों में से एक में शाहिद एक्ट्रेस रश्मिका और कृति सेनन के साथ पूल किनारे मस्ती करते दिखे. तीनों बाथरोब में फोटो खिंचवाते भी दिखे. इसके कैप्शन पर लिखा है ‘पिस्ता थीम पूल पार्टी..’ हालांकि फोटो फिल्म के एक ही एक सीन की है.





कृति संग शाहिद कपूर ने ली सेल्फी

इसके अलावा दूसरी फोटो में शाहिद कपूर और कृति सेनन एक-दूसरे के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं. फोटो में कृति के फेस पर प्यारी सी स्माइल भी है. इसके कैप्शन में 'cocktail trio’ लिखा हुआ है. यूजर्स को ये ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी ज्यादा पसंद आ रही है. हर कोई फिल्म में दोनों को साथ देखने के लिए एक्साइटिड है.





कब रिलीज होगी ‘कॉकटेल 2' ?

फिल्म 'कॉकटेल 2' का निर्देशन होमी अदजानिया कर रहे हैं. ये साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. फिल्म का पार्ट 2 अगले साल यानि साल 2026 के अंत में रिलीज हो सकता है. बता दें कि कृति के साथ पहले शाहिद ‘तेरी बातों में उलझा जिया’ में काम कर चुके हैं. इस फिल्म का दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था. वहीं रश्मिका पहली बार शाहिद और कृति के साथ काम करेंगी.

