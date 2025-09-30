बॉस लेडी लुक में रैंप पर उतरीं ऐश्वर्या राय, पहले दी फ्लाइंग किस...फिर नमस्ते कर जीता फैंस का दिल, वीडियो वायरल
Paris Fashion Week Aishwarya Rai Video: ऐश्वर्या राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. जिसमें एक्ट्रेस रैंप वॉक करती हुई नजर आई...
ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर अपने फैशन सेंस और लुक को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में पेरिस फैशन वीक में शिरकत की थी. जहां वो अपनी वॉक और स्टाइल से लोगों का दिल जीतती हुई नजर आई. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसपर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं.
रॉयल लुक में ऐश्वर्या ने किया वॉक
ऐश्वर्या राय इन दिनों पेरिस में हैं. जहां वो फैशन वीक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी. पेरिस से एक्ट्रेस के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं. इसमें एक में एक्ट्रेस रैंप पर अपनी वॉक के जलवे बिखेरती हुई नजर आई. ऐश्वर्या इस दौरान ऑल ब्लैक लुक में नजर आई. उन्होंने ब्लैक पेंट के साथ मैचिंग ब्लेजर पहने दिखाई दी. उन्होंने ग्लोसी मेकअप और रेड लिपस्टिक से अपना लुक कंपलीट किया.
रैंप पर एक्ट्रेस ने किया नमस्ते
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ऐश्वर्या बेहद स्टाइल वॉक करते हुए रैंप पर एंट्री लेती हैं. इसके बाद एक्ट्रेस अपने फैंस को देखकर स्माइल करते हुए उन्हें फ्लाइंग किस देती हैं. फिर नमस्ते कर सबका दिल जीत लेती हैं. ऐश का ये अंदाज यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और वो कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
फैन के साथ नजर आई थीं एक्ट्रेस
वहीं इससे पहले एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया था. जिसमें वो अपनी एक फैन को लाड लडाती हुई नजर आई. एक्ट्रेस ने कई देर फैन से बातचीत की और फिर फोटो भी खिंचवाई. इस दौरान ऐश के साथ उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी नजर आई. बता दें कि ऐश्वर्या राय की शादी अभिषेक बच्चन से हुई है. दोनों एक बेटी के पेरेंट्स हैं. जो अपनी मां के साथ लाइमलाइट में बनी रहती हैं.
