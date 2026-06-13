'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
Chunky Pandey Story: 90s के दिनों में चंकी पांडे से जुड़े कई किस्से रहे. आज आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा. वो एक बार रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे.
चंकी पांडे 90s के बेहतरीन एक्टर हैं. बॉलीवुड से ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी पश्चिम बंगाल में रही है. उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी है. हिंदी समेत उन्होंने अन्य भाषाओं में काम किया. आज वो किसी पहचान के मोहताज हैं. चंकी पांडे एक्टिंग के साथ ही अपने अनसुने किस्सों को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे हैं. कंजूसी से लेकर बाथरूम में फिल्म का ऑफर लेने के कई किस्से रहे. ऐसे में उनके एक किस्से के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वो रेड लाइट एरिया में चले गए थे.
दरअसल, हाल ही में सीनियर जर्नलिस्ट चैतन्य पादुकोण ने हाल ही में हिंदी रश से बात की. इस दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड समेत एक्टर्स तक के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने इसी बीच चंकी पांडे के साथ अपनी दोस्ती की बात कही. बताया कि वो उनके काफी क्लोज थे और उन्होंने एक ऐसा किस्सा शेयर किया कि जिसे जानने के बाद हर कोई शॉक्ड रह गया.
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'सपने में कोई अच्छी लड़की आ गई तो...'
चैतन्य बताते हैं, 'चंकी के सारे किस्से छोड़ो. वो एक बार सोशल अवेयरनेस के लिए रेड लाइट एरिया में गए थे. उन्होंने वहां पर कॉन्ट्रा सेफ्टिव कंडोम का प्रचार करने के लिए तो उन्होंने बोल दिया कि मैं हमेशा अपनी जेब में लेकर कॉन्ट्रा सेफ्टिव लेकर सो जाता हूं. तो लोगों ने पूछा क्यों? बोले पता नहीं सपने में कोई अच्छी लड़की आ गई तो. उनका सोशल मैसेज था कि जो हीरामंडी थी वहां पर सबको कॉन्ट्रा सेफ्टिव इस्तेमाल करना चाहिए. ताकि किसी को एसपीडी किसी को ना हो.' उस समय भी उनका ये किस्सा काफी वायरल हुआ था और वो काफी सुर्खियों में रहे.
बहुत लड़कियों संग से थे चंकी पांडे के अफेयर?
चंकी पांडे के बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर थे? इस सवाल के जवाब में जर्नलिस्ट ने बताया, 'बहुत सारे उनके फ्रेंड्स थे. उनकी एक लाइन बहुत हिट हुई थी, जो लड़कियों को बोलता था कि You are hard to get and Hard to Forget. आपको हासिल करना मुश्किल है और भूल जाना मुश्किल है. उनकी लाइन बहुत फेमस थी.'
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चंकी पांडे का प्रोफेशनल फ्रंट
बहरहाल, चंकी पांडे के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो 90s में जहां वो हीरो बनकर चर्चा में आए थे. वहीं, अब वो स्क्रीन पर विलेन बनकर और कॉमिक रोल्स से सारी लाइमलाइट ही चुरा लेते हैं. उन्हें आखिरी बार फिल्म 'राहु केतु' और 'हाउसफुल 5' में देखा गया था. वो हालिया रिलीज फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में भी नजर आ चुके हैं. इसके साथ ही वो 'बेगम जान', 'साहो' और 'अभय 2' जैसी फिल्मों में विलेन बनकर खूब नाम कमाया.