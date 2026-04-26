Mathrubhumi: चित्रांगदा सिंह ने जमकर की सलमान खान की तारीफ, बोलीं- वो मिलनसार इंसान हैं

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं. इस एक्शन ड्रामा फिल्म में उनकी जोड़ी एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के साथ बनी है. ये दोनों की साथ में पहली फिल्म है. इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब इस बीच चित्रांगदा ने अपने को-एक्टर सलमान के साथ काम करने का अपना अनुभव शेयर किया. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

सलमान खान के बारे में क्या बोलीं चित्रांगदा सिंह?

NDTV युवा इवेंट में एक्ट्रेस ने कहा, 'फिल्म बहुत मेहनत से बनाई है, दिल से बनाई है. लोग सलमान के बारे में बहुत बातें करते हैं कि वो ऐसे हैं, वैसे हैं. मुझे भी इस बारे में काफी अफवाहें मिली थी. जैसे कि जब सलमान समय पर न आएं तो मुझे तैयार रहना होगा या शूटिंग का शेड्यूल लंबा खिंच सकता है. असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.'

ये भी पढ़ें:- IPL 2026: पति केएल राहुल की धमाकेदार बल्लेबाजी पर फिदा हुईं आथिया शेट्टी, लिखा- उफ्फ, क्रेजी

सलमान खान मिलनसार इंसान हैं- चित्रांगदा सिंह

चित्रांगदा ने आगे कहा, 'मैंने पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था, क्योंकि इतने लोगों से ये अफवाह सुनी थी कि वो अनप्रोफेशनल हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. वो बहुत ही सहज और मिलनसार इंसान हैं. उनकी एक खास बात है कि वो सेट पर सबसे कम नजर आने वाले इंसान का भी ख्याल रखते हैं, चाहे वो लाइटमैन हो या चौथा एडी. वो पूछते हैं कि उन्होंने ब्रेक लिया या नहीं, समय पर खाना खाया या नहीं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है. इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी उनमें ये चिंता होना वाकई कमाल की बात है.'

कब रिलीज होगी फिल्म?

'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की बात करें तो इस फिल्म के निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया ने संभाली है. इस फिल्म की कहानी 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है. ये फिल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

ये भी पढ़ें:- करण जौहर ने कसा 'अल्फा मेल' ट्रेंड पर तंज, बोले- भीड़ का पीछा कर रही इंडस्ट्री