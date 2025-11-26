बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपने पति पीटर हाग के साथ तलाक को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है. इस शिकायत में सेलिना ने पीटर पर कई बड़े आरोप लगाए हैं. इनमें उन्हें बच्चों के सामने गालियां देना, ब्लैकमेल करना और सेक्शुअली टॉर्चर करना शामिल हैं.

बच्चों के सामने गालियां दी

हिंदुस्तान टाइम्स ने सेलिना जेटली के अदालती डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पीटर पर लगाए गए आरोपों का खुलासा किया है. इसके मुताबिक सेलिना ने पीटर के "गुस्से और शराबी होने के चलते मुश्किल मैरिड लाइफ जीनी पड़ी. सेलिना ने बताया कि पीटर उनके बच्चों के सामने उन्हें गालियां देते रहे हैं.

'वजाइना में रॉड डाल...'

सेलिना ने शिकायत में पीटर पर आरोप लगाया है कि वो एक्ट्रेस को 2012 के दिल्ली गैंगरेप का हवाला देकर धमकाते थे. डॉक्यूमेंट में लिखा है कि जब भी उनके बीच झगड़ा होता था, तो पीटर सेलिना को धमकी देते थी कि वो उनके वजाइना में रॉड डाल देंगे.

दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए कहते थी पति

एक्ट्रेस ने ये भी दावा किया है कि पीटर उन्हें दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए कहते थे. डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि पीटर ने सेलिना को अपनी कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य के साथ सेक्शुल रिलेशन बनाने के लिए कहा था ताकि ऑफिस में उनकी पोजीशन बेहतर हो सके.

महंगे तोहफों की डिमांड

सेलिना जेटली ने अपनी शिकायत में पीटर पर उनसे और उनकी फैमिल से महंगे तोहफे मांगने का आरोप भी लगाया है. पीटर ने सेलिना से ये कहकर तोहफे मांगे कि वो जितने भारतीय दूल्हों को जानता था, उन सभी को उनके ससुराल से महंगे तोहफे मिले थे. ऐसे में पीटर ने भी महंगे कपड़ों, कफलिंक और जूलरी की डिमांगी की थी. जिसके बाद सेलिना की फैमिली ने उन्हें लगभग 6 लाख के डिजाइनर कफलिंक के कई सेट दिए थे. इसके साथ ही 10 लाख की जूलरी भी दी थी.

घर से बाहर निकाला

सेलिना ने ये भी दावा किया गया है कि जुड़वां बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने पीटर से पैटर्निटी लीव लेने के लिए कहा था. तब एक्ट्रेस के पति ने उनका हाथ पकड़कर और धक्के माकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था. इस समय सेलिना ब्रेस्टफीडिंग ड्रेस में थीं, ऐसे में एक पड़ोसी ने उनकी मदद की थी.