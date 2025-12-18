मुझे खुद को बचाना था... पीटर संग तलाक पर सेलिना जेटली ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. उन्होंने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है. वो अपने पति पीटर से तलाक ले रही हैं. सेलिना ने अब अपनी मैरिड लाइफ को लेकर खुलकर बात की है. सेलिना अब इंडिया आ चुकी हैं. पति से तलाक के अलावा भाई के यूएई में डिटेन होने तक सेलिना की जिंदगी में कई मुश्किल चल रही हैं. उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी में चल रही मुसीबतों के बारे में बात की.उन्होंने कहा है कि वो अपनी लड़ाई पूरी डिग्निटी के साथ लड़ने वाली हैं.

सेलिना ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अपने तलाक के बारे में बात की. जब उनसे पूछा गया कि आप बच्चों के साथ को ढेर सारी मस्ती वाली वीडियो शेयर करती थीं और बताया कि कई सालों से आपकी शादी में परेशानी चल रही थी.

कई सालों से झेल रही थीं शादी

सेलिना ने कहा- 'जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो सिर्फ असल जिंदगी का एक टुकड़ा होता है. मैं कई सालों से इस खराब शादी से लड़ रही थी, बाहर की दुनिया में इस बारे में आने से कई साल पहले. बाकी महिलाओं की तरह मैं भी अपने बच्चों के लिए नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी मगर असल में ये बहुत मुश्किल था.'

खराब शादी झेलने का नहीं है मलाल

सेलिना ने कहा- 'मुझे अपने परिवार को साथ में रखने की कोशिश करने का कोई मलाल नहीं है क्योंकि मेरी इंटेंशन हमेशा से ठीक थीं. अपने पेरेंट्स को खोने के बाद से मैं दूर जाने को लेकर और खुद के लिए खड़े होने के लिए बहुत इनसिक्योर हो गई थी. मैंने अपने इमोशनल एंकर्स को खो दिया था और बाकी सब चीजें खोने से डर रही थी. मेरे फाइनेंस, इंडिपेंडेंस और सबसे ऊपर मेरे बच्चे. मुझे उन्हें एक स्टेबल घर देने की जिम्मेदारी महसूस होती थी. मगर खुद को बचाने के बारे में सोचने से पहले मुझे उन सब चीज़ों को बचाना था.'

