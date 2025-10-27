हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा

सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा

Celebrities' Demise In October: अक्टूबर का महीना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सदमा लेकर आया. इस महीने कई सेलेब्स ने अपनों को पीछे छोड़ दुनिया को अलविदा कह दिया. एक ने तो 35 की उम्र में तोड़ दिया दम

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 05:16 PM (IST)
अक्टूबर का महीना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ग्रहण बन गया. इस महीने की खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं लेकिन पूरे महीने किसी न किसी की मौत की खबर ने पूरे इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया. अभी सतीश शाह के निधन की खबर से लोग उभरे भी नहीं थे और इतने में ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक और सितारे ने अपना दम तोड़ दिया. 

अक्टूबर के महीने में दुनिया को अलविदा कह गए ये सितारे

1. सचिन चांदवाड़े 
'जामताड़ा 2' फेम सचिन चांदवाड़े ने महज 25 साल की उम्र में खुदकुशी कर अपना दम तोड़ दिया. मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के मुताबिक मराठी एक्टर को 23 अक्टूबर को उनके घर में फंदे से लटका पाया गया. इसके बाद एक्टर के परिवार ने उन्हें निजी अस्पताल नेक भर्ती करवाया गया लेकिन 24 अक्टूबर को रात करीब 1:30 बजे उन्होंने इलाज के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया. अब पुलिस गहनता से इस मामले के जांच में जुटी हुई है.
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा

2. सतीश शाह
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह भी अब हमारे बीच में नहीं है. 74 साल की  उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांसे ली और दुनिया को अलविदा कह दिया. लेजेंडरी एक्टर के अचानक हुए मौत से पूरी इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है. 25 अक्टूबर को किडनी फेलियर से अभिनेता का निधन हो गया और 26 अक्टूबर को उनके अंतिम संस्कार में कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई थी. तबियत बिगड़ने के वजह से उन्हें मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका.
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा

3. असरानी
20 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर फैंस को सोशल मीडिया के जरिए दिग्गज अभिनेता असरानी ने बढ़ाई दी थी. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों के बाद उनकी मौत ने सबको चौंका दिया. 84 साल की उम्र में गोवर्धन असरानी ने अपनी आखिरी सांसे ली थी. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने जबरदस्त ह्यूमर से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. असरानी के मैनेजर ने पीटीआई संग खास बातचीत में बताया कि फेफड़ों में पानी भर जाने के वजह से उनका निधन हो गया.
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा

4. पंकज धीर
'महाभारत' में कर्ण की भूमिका निभाकर पंकज धीर ने हर घर में अपनी खास पहचान बनाई. 15 अक्टूबर को लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लेजेंडरी एक्टर ने अपना दम तोड़ दिया. 68 की उम्र में उन्होंने अपने परिवार वालों को पीछे छोड़ इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. अभिनेता अपनी गंभीर बीमारी से लंबे समय से लड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आखिर में उन्होंने हार मान ली. फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए अंतिम श्रद्धांजलि दी थी.
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा

5. पीयूष पांडे
देश के मशहूर एड गुरु पीयूष पांडे भी अब हमारे  बीच नहीं हैं. 24 अक्टूबर को उनकी मौत की खबर ने सभी को चौंका दिया. 70 साल की उम्र में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया लेकिन उनकी मौत की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है. अपने करियर में उन्होंने 'अब की बार मोदी सरकार' और 'कुछ मीठा हो जाए' जैसे कई यादगार स्लोगन दिए थे. अमिताभ बच्चन समेत एंटरटेनमेंट जगत के कई दिग्गज हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा

6. राजवीर जवंदा
मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा ने महज 35 साल की उम्र में 8 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह दिया. खबरों के मुताबिक सिंगर अपनी बाइक पर हिमाचल जा रहे थे लेकिन सोलन जिले के बद्दी के पास अचानक बाइक का नियंत्रण खो देने के वजह से उनका जोरदार एक्सीडेंट हो गया. लगातार कई दिनों तक हॉस्पिटल में वेंटीलेटर पर रहने के बाद उन्होंने अपने दम तोड़ दिया. रिपोर्टों के अनुसार, राजवीर के सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं थीं.
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा

7. ऋषभ टंडन
पॉपुलर म्यूजिक सेंसेशन ऋषभ टंडन की मौत की खबर भी अचानक सामने आई. 22 अक्टूबर को हार्ट अटैक के वजह से सिंगर की जान चली गई. इसके बाद ऋषभ टंडन की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने पति को अंतिम श्रद्धांजलि दी. रिपोर्ट्स में बताया गया कि ऋषभ टंडन अपने परिवार संग दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली आ रहे थे और इसी बीच रास्ते में उनकी मौत हो गई.
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा

8. वरिंदर सिंह

सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदाराजवीर जवंदा के मौत के अगले ही दिन यानी 9 अक्टूबर को बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह की मौत की खबर सामने आई. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर वरिंदर सिंह काफी एक्टिव रहते थे और उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने इंडिया के सबसे पहले वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर के रूप में अपनी पहचान बनाई थी. सलमान खान के साथ उन्हें कई मूवीज में भी देखा जा चुका है.

Published at : 27 Oct 2025 05:16 PM (IST)
