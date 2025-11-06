इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है. इसके आते ही बॉक्स ऑफिस पर पहले से मौजूद आयुष्मान खुराना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की कमाई पर असर पड़ सकता है.

इससे पहले की 'हक' बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों के कलेक्शन पर प्रभाव डाले, चलिए जान लेते हैं कि दोनों ने अभी तक कितनी-कितनी कमाई कर ली है.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' ने सैक्निल्क के मुताबिक, 16 दिनों में 125.95 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब आज 17वें दिन 10:30 बजे तक फिल्म की कमाई 1 करोड़ रुपये हो चुकी है.

टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 126.95 करोड़ रुपये हो चुका है. बता दें कि आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 145 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है और इसने 16 दिनों में 173.80 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.





'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दूसरी तरफ हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 16 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक 70.2 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं आज अभी तक मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक फिल्म ने 1.15 करोड़ रुपये का बिजनेस करते हुए टोटल 71.35 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन और बजट की बात करें तो सिर्फ 25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 16 दिनों में 94 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. यानी ये बहुत जल्द 100 करोड़ी बन सकती है. अगर ऐसा होता है तो हर्षवर्धन राणे की पहली 100 करोड़ी फिल्म भी बन सकती है.





'थामा' Vs 'एक दीवाने की दीवानियत'

दोनों ही फिल्मों का बजट और इनका कलेक्शन देखें तो 'एक दीवाने की दीवानियत' बजट का करीब 3 गुना घरेलू कलेक्शन कर चुकी है तो 'थामा' का बड़ा बजट ही इसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ है. 100 करोड़ के ऊपर कमाने के बावजूद अभी भी फिल्म बजट नहीं निकाल पाई है.

'हक' रिलीज के बाद पता चलेगा कि 'थामा' हिट फिल्मों की रेस में शामिल हो पाती है या नहीं. वैसे हर्षवर्धन राणे पहले ही बाजी मार चुके हैं.