हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: दिवाली के दिन 'जॉली एलएलबी 3' और 'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई कितनी? यहां जानें

Box Office: 'जॉली एलएलबी 3' और 'कांतारा चैप्टर 1' दिवाली के मौके पर दर्शकों को कितना लुभा पा रही हैं, ये जानने के लिए देखें दोनों फिल्मों का आज का अब तक का कलेक्शन

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 20 Oct 2025 04:39 PM (IST)
बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में 'जॉली एलएलबी 3' और 'कांतारा चैप्टर 1' दोनों टिकी हुई हैं और ठीकठाक कमाई कर रही हैं. तो चलिए जानते हैं कि अक्षय कुमार का जादू दिवाली के दिन कितना चल रहा है और दूसरी तरफ ऋषभ शेट्टी की फिल्म को कितने दर्शक मिल रहे हैं.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अक्षय कुमार की इस कॉमेडी फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़, दूसरे में 29 और तीसरे में 7.3 करोड़ रुपये कमाए थे. चौथे हफ्ते फिल्म की कमाई 3.9 करोड़ रुपये रही. 29वें दिन 25 लाख तो 30वें दिन 40 लाख और 31वें दिन बढ़ते हुए 67 लाख रुपये हो गई.

वहीं आज 32वें दिन दिवाली के मौके पर लोग फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं. सैक्निल्क के मुताबिक, 4:35 बजे तक की कमाई 19 लाख हो चुकी है और टोटल कलेक्शन 115.71 करोड़ पहुंच चुका है.


'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कन्नड़ फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 147.85 करोड़ रुपये बटोरे थे. 16वें दिन फिल्म की कमाई थोड़ी घटी और ये 8.5 करोड़ पर जाकर रुक गई. लेकिन 17वें और 18वें दिन 12.9 करोड़ और 17 करोड़ कमाते हुए फिल्म ने फिर से वापसी की.

वहीं आज दिवाली के मौके पर फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक अभी तक 6.16 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 529.66 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध दोनों फिल्मों से जुड़ा ये डेटा फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.


'थामा' की रिलीज से पड़ेगा दोनों फिल्मों पर असर

आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है. यानी कुछ ही घंटों में 'जॉली एलएलबी 3' और 'कांतारा चैप्टर 1' दोनों की कमाई पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है.

दोनों के शोज कम होने से और नई फिल्म के आने से बॉक्स ऑफिस पर कमाई घट सकती है. हालांकि, दिवाली के एक दिन बाद दोनों फिल्मों की कमाई कैसी होगी, ये भी कल तक पता चल जाएगा.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 20 Oct 2025 04:39 PM (IST)
Akshay Kumar Box Office Jolly LLB 3 Box Office Collection Kantara Chapter 1 Box Office Collection Rishab Shet
