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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड4 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश, सुपरस्टार्स को झटका देकर एडवांस बुकिंग में हॉरर फिल्म Haunted 3D निकली आगे

4 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश, सुपरस्टार्स को झटका देकर एडवांस बुकिंग में हॉरर फिल्म Haunted 3D निकली आगे

Advance Booking: 12 जून को सिनेमाघरों में 4 फिल्में रिलीज हुई हैं. देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई में पहले दिन कौन बाजी मारता है? इससे पहले आइए एक नजर इनकी एडवांस बुकिंग से हुई कमाई पर डाल लेते हैं.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 12 Jun 2026 02:25 PM (IST)
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सिनेमाघरों में 12 जून को एक-दो नहीं बल्कि चार-चार फिल्मों के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. शुक्रवार को चार-चार फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुई हैं. हालांकि कंगना रनौत, मनोज बाजपेयी और दिलजीत दोसांझ जैसे दिग्गजों की फिल्मों के बीच बाजी एडवांस बुकिंग में फिल्म 'हॉन्टेड 3D' बाजी मार ले गई है. एडबांस बुकिंग में इसने बाकी फिल्मों को पछाड़ते हुए झंडे गाड़ दिए हैं. आइए जानते हैं कि पहले दिन के लिए हुई एडवासं बुकिंग में इन फिल्मों का प्रदर्शन कैसा रहा?

'हॉन्टेड 3D' एडवांस बुकिंग

पहले दिन के लिए 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' के सबसे ज्यादा टिकट बिके और इसकी कमाई भी इनसे सबसे ज्यादा हुई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन की एडवांस बुकिंग में इस फिल्म ने 40,000 टिकट बेच दिए थे और 71.4 लाख की कमाई कर ली थी. इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती लीड रोल में हैं. 

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'मैं वापस आऊंगा' एडवांस बुकिंग

एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' इस रेस में दूसरे नंबर पर है. 1947 के बंटवारे पर बनी ये फिल्म एक लड़के की लव स्टोरी है. इसका डायरेक्शन इम्तियाज अली ने किया है. पहले दिन की एडवांस बुकिंग में इसके 21,000 टिकट बिक चुके थे. जिनसे इसकी कुल कमाई 611 लाख रुपये तक दर्ज की गई थी. सैकनिल्क के मुताबिक इसकी पीवीआर से करीब 22 लाख रुपये और INOX से करीब 12 लाख रुपये की कमाई हुई थी. 

'गवर्नर' एडवांस बुकिंग

अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' तीसरे स्थान पर रही. चिनमय डी. मंडलेकर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1990 के भारतीय आर्थिक संकट पर बेस्ड है. फिल्म की अब तक 22 हजार टिकट से 56.3 लाख रुपये की कमाई हो चुकी है. टिकट के रेट कम करने के चलते इसमें दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी है. पीवीआर से इसकी कमाई 21 लाख और INOX से करीब 10 लाख रुपये दर्ज की गई है.

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'भारत भाग्य विधाता' एडवांस बुकिंग

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' जरूर बाकी तीनों फिल्मों से एडवांस बुकिंग के मामले में पिछड़ गई है. हालांकि फिर भी इसने 50 लाख रुपये से ऊपर का आंकड़ा पार कर लिया था. 26/11 के मुंबई आतंकी हमले से संबंधित इस फिल्म में कंगना रनौत अंजलि कुलथे नाम की रियल लाइफ नर्स का किरदार निभा रही हैं. फिल्म का हिस्सा ईशा डे और गिरजा ओक जैसी एक्ट्रेसेस भी हैं. सैकनिल्क के मुताबिक पहले दिन की एडवांस बुकिंग में इसकी कमाई 54.3 लाख हुई थी. रिलीज से पहले इसके 22,000 टिकट बिक गए थे. पीवीआर से करीब 16 लाख रुपये और INOX से करीब 8.7 लाख रुपये इसने कमा लिए थे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 02:25 PM (IST)
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