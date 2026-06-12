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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवो 5 एक्ट्रेसेस, जिनके ग्लैमर से राजनीति में भी मच गई खलबली, विवादों से भी है गहरा नाता

वो 5 एक्ट्रेसेस, जिनके ग्लैमर से राजनीति में भी मच गई खलबली, विवादों से भी है गहरा नाता

फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से राजनीति में आईं कई एक्ट्रेसेस अपने ग्लैमर, पॉपुलैरिटी और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हालांकि राजनीतिक सफर के बीच उन्हें कई विवादों का भी सामना करना पड़ा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Jun 2026 06:27 AM (IST)
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फिल्म और टीवी की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाली कई एक्ट्रेसेस अपनी खूबसूरती और बेबाक अंदाज की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं. हालांकि राजनीति में आने के बाद उन्हें सिर्फ तारीफ ही नहीं, बल्कि कई विवादों का भी सामना करना पड़ा. किसी का बयान सुर्खियों में रहा, तो किसी पर कानूनी कार्रवाई हुई. कुछ एक्ट्रेसेस अपनी ही पार्टी से टकराव को लेकर चर्चा में आईं, वहीं कुछ पर वित्तीय और निजी जीवन से जुड़े आरोप लगे. इसी बीच आइए जानते हैं उन 5 एक्ट्रेसेस के बारे में, जिन्होंने ग्लैमर के साथ-साथ राजनीति में भी खूब सुर्खियां बटोरीं और विवादों में रहीं.

सयानी घोष

बंगाली फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री की सयानी घोष ने राजनीति में आने के बाद भी खूब सुर्खियां बटोरीं. साल 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस जॉइन की और जल्द ही पार्टी की प्रमुख नेताओं में गिनी जाने लगीं. हालांकि त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के बीच वो बड़े विवाद में फंस गई थीं. उन पर एक राजनीतिक सभा में बाधा डालने और माहौल बिगाड़ने के आरोप लगे थे. मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालत तक जाना पड़ा. इन दिनों वो अपनी ही पार्टी से मतभेदों की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं, जिससे उनका राजनीतिक सफर सुर्खियों में रहा है.

वो 5 एक्ट्रेसेस, जिनके ग्लैमर से राजनीति में भी मच गई खलबली, विवादों से भी है गहरा नाता

नुसरत जहां

एक्ट्रेस और पूर्व सांसद नुसरत जहां का राजनीतिक जीवन विवादों से घिरा रहा है. लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी शादी और फिर उसके कानूनी विवाद ने खूब चर्चा बटोरी थी. बाद में उन्होंने अपनी शादी को भारत में कानूनी रूप से मान्य न होने की बात कही, जिस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई. इसके अलावा एक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े वित्तीय विवाद में भी उनका नाम सामने आया, जिसकी जांच एजेंसियों ने पड़ताल की.

वो 5 एक्ट्रेसेस, जिनके ग्लैमर से राजनीति में भी मच गई खलबली, विवादों से भी है गहरा नाता

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कंगना रनौत

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहती हैं. राजनीति में सक्रिय होने के बाद उनके कई बयान बहस के विषय बने रहे. किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी से लेकर देश की आजादी तक, कई बार उनके शब्दों ने विवाद खड़ा किया. मुंबई की तुलना PoK से करने पर भी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी थी. इसके अलावा विपक्षी नेताओं पर की गई उनकी टिप्पणियां भी अक्सर सुर्खियां बनती हैं.

वो 5 एक्ट्रेसेस, जिनके ग्लैमर से राजनीति में भी मच गई खलबली, विवादों से भी है गहरा नाता

हेमा मालिनी

बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं. हालांकि अपने राजनीतिक करियर के बीच उन्हें कई विवादों का सामना करना पड़ा. मथुरा में हुई एक सड़क दुर्घटना के बाद उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठे थे. इसके अलावा वृंदावन की विधवाओं पर दिए गए एक बयान ने भी लोगों को नाराज कर दिया था. मुंबई में डांस अकादमी के लिए जमीन आवंटन को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था.

वो 5 एक्ट्रेसेस, जिनके ग्लैमर से राजनीति में भी मच गई खलबली, विवादों से भी है गहरा नाता

अर्चना गौतम

मॉडल, एक्ट्रेस और पूर्व कांग्रेस नेता अर्चना गौतम का राजनीतिक सफर विवादों से भरपूर रहा है. राजनीति में आने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाईं. इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनके मतभेद खुलकर सामने आए. उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे पार्टी के अंदर तनाव बढ़ गया. पार्टी कार्यालय के बाहर हुई बहस और हाथापाई की घटना ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं.

वो 5 एक्ट्रेसेस, जिनके ग्लैमर से राजनीति में भी मच गई खलबली, विवादों से भी है गहरा नाता

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Published at : 12 Jun 2026 06:27 AM (IST)
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Kangana Ranaut Saayoni Ghosh
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