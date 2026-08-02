'ये प्रेम मोल लिया' के सेट से लीक हुईं आयुष्मान खुराना-शरवरी की तस्वीरें, दिखा संस्कारी अंदाज
आयुष्मान खुराना और शरवरी जल्द ही सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में नजर आएंगे. अब फिल्म के सेट से दोनों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उनका संस्कारी अंदाज देखने को मिल रहा है.
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर चर्चा में हैं. इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में उनकी जोड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस शरवरी के साथ बनी है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है. अब इस बीच फिल्म के सेट से आयुष्मान और शरवरी की कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं, जिनमें दोनों का ट्रेडिशनल और संस्कारी अंदाज देखने को मिल रहा है.
ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए आयुष्मान खुराना और शरवरी
सेट से सामने आईं तस्वीरों में आयुष्मान खुराना और शरवरी ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रहे हैं. दोनों को एक घाट पर पूजा से जुड़े सीन की शूटिंग करते हुए देखा जा सकता है. फैंस को दोनों का यह नया अंदाज काफी पसंद आ रहा है. खास बात ये है कि ये पहली बार है जब आयुष्मान और शरवरी किसी फिल्म में साथ काम करते नजर आएंगे. दोनों की जोड़ी देखने के लिए दर्शक बेताब हैं.
Ayushmann Khurrana and Sharvari from Yeh Prem Mol Liya
by u/zeenat_sharvari3340 in BollyBlindsNGossip
'ये प्रेम मोल लिया' की शूटिंग खत्म
बता दें कि 'ये प्रेम मोल लिया' की शूटिंग खत्म हो चुकी है. आयुष्मान खुराना और शरवरी ने खुद शनिवार को सोशल मीडिया पर फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी थी. उन्होंने सेट से कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया था. वहीं, एक तस्वीर में आयुष्मान और शरवरी रेलवे ब्रिज की सीढ़ियों से हाथों में हाथ डाले चलते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा एक तस्वीर में दोनों सूरज बड़जात्या के साथ फिल्म के क्लैपर बोर्ड के साथ दिखाई दे रहे हैं.
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आयुष्मान खुराना ने जताया आभार
उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'बाणगंगा में बहुत ही शुभ तरीके से 'ये प्रेम मोल लिया' की शूटिंग पूरी की. प्यार और आभार के साथ, सूरज सर, राजश्री प्रोडक्शंस, महावीर जैन और पूरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने इस सफ़र को इतना खास बनाया. हम सूरज बड़जात्या की इस फिल्म को 27 नवंबर को सिर्फ सिनेमाघरों में आप और आपके परिवार के लिए लाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.'
'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में जानिए
राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म का ऐलान इसी साल अप्रैल में किया गया था. फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं. इस फिल्म के जरिए सूरज बड़जात्या और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं. इससे पहले दोनों ने फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' में साथ काम किया था. ये फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पहवा, सौम्या टंडन, शाद रंधावा और स्वानंद किरकिरे जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.
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