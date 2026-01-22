हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एंटी पाकिस्तान कंटेंट की वजह गल्फ देशों में बैन हुई बॉर्डर 2, बॉक्स ऑफिस पर पड़ेगा असर?

बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. 23 जनवरी को फिल्म रिलीज होनी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 22 Jan 2026 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है. ये 1997 में आई जे.पी. दत्ता की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. फिल्म को लेकर काफी बज है. अनुराग सिंह ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. सनी देओल फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं. वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी फिल्म में अहम रोल में हैं. फिल्म के गाने छाए हुए हैं.

इसी बीच खबरें आई हैं कि फिल्म गल्फ देशों में रिलीज नहीं होगी. इससे पहले आदित्य धर की धुरंधर भी गल्फ देशों में रिलीज नहीं हुई थी. ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक, इस कारण से धुरंधर ने लगभग 50 करोड़ का नुकसान झेला था. हालांकि, फिर भी फिल्म ने 1000 करोड़ ज्यादा की कमाई की है.

गल्फ देशों में रिलीज नहीं होगी बॉर्डर 2?

रिपोर्ट्स हैं कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE में बॉर्डर 2 की रिलीज नहीं होगी. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को लेकर माना जा रहा है कि इसमें एंटी पाकिस्तान कंटेंट है, इसीलिए इसे गल्फ देशों में बैन किया जा रहा है. खबरें हैं कि मेकर्स फिल्म की रिलीज को लेकर क्लीयरेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, इसे लेकर ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया है.

बॉर्डर 2 का कैसा होगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म से अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उम्मीदें हैं. मेकर्स फिल्म को जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहे हैं. इस फिल्म  ने 10.43 करोड़ की एडवांस बुकिंग भी कर ली है. फिल्म की ओपनिंग डबल डिजिट में होने वाली है.

इससे पहले दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की फाइटर को भी UAE में बैन कर दिया गया था. वहीं सनी देओल की गदर 2 भी गल्फ कंट्रीज में बैन हो गई थी. हालांकि, इससे गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर खास असर नहीं पड़ा था. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी.

Published at : 22 Jan 2026 06:43 PM (IST)
Embed widget