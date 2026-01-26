हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 box office day 4: बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी बॉर्डर 2, रिपब्लिक डे पर 1 बजे तक कर डाला छप्पर फाड़ कलेक्शन

Border 2 Box Office Day 4 Live: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है.. फिल्म ने रविवार को जबरदस्त उछाल के साथ धुरंधर, गदर 2 सहित कई फिल्मों को मात दे दी.

By : निशा शर्मा | Updated at : 26 Jan 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

Border 2 Box Office Day 4: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी रिपब्लिक डे पर रिलीज़ हुई फ़िल्म, बॉर्डर 2, ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. रिलीज के पहले दिन इसने 30 करोड़ से खाता खोला था और उसके बाद से हर दिन इसकी कमाई में जबरदस्त इजाफा हो रहा है. इन सबके बीच इस एपिक वॉर एक्शन ड्रामा ने रविवार को 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. वहीं रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को भी इस फिल्म को गणतंत्र दिवस की छुट्टी का पूरा फायागा पहुंचेगा. इसकी एडवांस बुकिंग सेल्स भी अच्छी रही है. चलिए यहां फिल्म का चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस अपडेट जानते हैं. 

'बॉर्डर 2' ने तीन दिनों में कितना किया कलेक्शन? 
1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' की सीक्वल 'बॉर्डर 2' का रिलीज से पहले ही काफी बज बन गया था और इसकी खूब प्री टिकट सेल भी हुई. इसी के साथ इसने ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक सनी देओल की इस फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके बादग दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 21.67 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 36.5 करोड़ कमाए और फिर तीसरे दिन 'बॉर्डर 2' ने 49.32 फीसदी के उछाल के साथ 54.5 करोड़ कमाए हैं जिसके बाद इसके तीन दिनों का कुल कलेक्शन 121 करोड़ रुपये हुआ है. 

'बॉर्डर 2' की चौथे दिन के लिए एडवांस बुकिंग (Border 2 Advance Booking Day 4) 
इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' सोलो रिलीज हुई है और इसके किसी बड़ी फिल्म से कोई कड़ी टक्कर मिल रही है. ऐसे में अनुराग सिंह की डायरेक्टोरियल फिल्म इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है, और पूरे देश में स्क्रीन पर छाई हुई है, 25 जनवरी को रात 11 बजे तक, बॉर्डर 2 ने चौथे दिन के लिए 27.05 करोड़ ग्रॉस (ब्लॉक सीटों को छोड़कर) की एडवांस बुकिंग सेल्स दर्ज की थी. 

बॉर्डर 2 का चौथे दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 4)
बॉर्डर 2 को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर बॉक्स ऑफिस पर धाक जमा रही है. रिलीज के चौथे दिन रिपब्लिक डे पर इस फिल्म के छप्पर फाड़ कलेक्शन करने की उम्मीद है. सैकनिल्क के 1.30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 13.27 करोड़ कमा लिए हैं. शाम तक फिल्म के आंकड़ों में जबरदस्त तेजी की उम्मीद है और हो सकता है कि ये संडे की कमाई को भी पार कर जाए.

 

बॉर्डर 2

 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट) करोड़ में
पहला दिन 30 करोड़
दूसरा दिन 36.5 करोड़
तीसरा दिन 54.5 करोड़
चौथा दिन 13.27 करोड़ (दोपहर 1.30 बजे तक के आंकड़े) 
टोटल 134.27 करोड़

चौथे दिन 'बॉर्डर 2' की ऑक्यूपेसी (Border 2 Day 4 Occupancy)
सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ के चौथे दिन सुबह के शोज में 40.39% की मॉर्निंग ऑक्यूपेसी दर्ज की गई जो अब तक की सबसे ज्यादा है. ट्रेंड देखते हुए इसके, दोपहर, ईवनिंग और नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी और और इजाफा होने की उम्मीद है. 

200 करोड़ क्लब में कर सकती है एंट्री
‘बॉर्डर 2’ ने दोपहर 1 बजे तक की 13 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. शाम और रात के शोज में दर्शकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में ये फिल्म हो सकता है कि आज 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर जमी हैं. 

बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट
'बॉर्डर 2' 1997 की 'बॉर्डर' का सीक्वल है और इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. 

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)

Published at : 26 Jan 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Border 2 BOX OFFICE COLLECTION Border 2 Box Office Day 4
और पढ़ें
फोटो गैलरी

Embed widget