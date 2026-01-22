Border 2 में सनी देओल की फीस से चार गुना कम था बॉर्डर फिल्म का बजट, जानकर नहीं होगा यकीन

बॉलीवुड में इन दिनों सिर्फ एक फिल्म की बात हो रही है और वो है अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनीं बॉर्डर 2. इस फिल्म का नाम सुनते ही लोग खुश हो रहे हैं. बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है और धड़ल्ले से इसकी एडवांस बुकिंग हो रही है. फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और एडवांस बुकिंग और स्टारकास्ट की फीस को लेकर सब जगह बात हो रही है.

बॉर्डर की बात करें तो इसके पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में एक चीज कॉमन है, वो हैं सनी देओल. सनी देओल फिल्म के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट दोनों में ही हैं. सनी देओल की बॉर्डर 2 की फीस हर कोई जानना चाहता है. हम आपको सनी की फीस के बारे में बताते हैं. सनी की फीस और बॉर्डर के बजट में जमीन आसमान का फर्क है. आइए आपको बताते हैं.

कितना था बॉर्डर का बजट

जेपी दत्ता की 1997 में आई बॉर्डर की बात करें तो ये करीब 12 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. 1997 में ये बजट भी बड़ी बात हुआ करती थी. फिल्म की स्टारकास्ट बहुत बड़ी थी. बॉर्डर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने करीब 65 करोड़ की कमाई की थी. ये 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी.

सनी देओल को 4 गुना मिली फीस

बॉर्डर 2 की बात करें तो इसमें सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी लीड रोल में नजर आए हैं. सनी देओल को इस फिल्म के लिए मोटी फीस मिली है. जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर 2 के लिए सनी देओल ने 50 करोड़ फीस ली है. जो बॉर्डर फिल्म के बजट से 4 गुना ज्यादा है. सनी देओल को फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस मिली है. उनके बाद वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ को 8-10 करोड़ फीस दी गई है.

