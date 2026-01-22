'बॉर्डर 2' की रिलीज में बस अब चंद घंटे ही बचे हैं. फिलहाल फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' के इस सीक्वल को फर्स्ट डे देखने के लिए लोगों में काफी एक्साइटमेंट देखी जा ही है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हर घंटे इस फिल्म के 4 हजार टिकटों की प्री सेल हो रही है. इन सबके बीच इस फिल्म का अब फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. अगर आप भी इस फिल्म को देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले रिव्यू से जान लीजिए कि ये कैसी है?

आ गया बॉर्डर 2 का पहला रिव्यू

1997 की वॉर थ्रिलर फिल्म बॉर्डर के सीक्वल के डायरेक्टर अनुराग सिंह हैं. वहीं अब इस फिल्म का पहला रिव्यू एक्स पर पोस्ट हुआ है जो फिल्म की रिलीज से पहले खूब वायरल हो रहा है. दरअसल अभिषेक नाम के एक यूजर ने 'बॉर्डर 2' का पहला रिव्यू शेयर किया है.

अभिषेक ने अपनी पोस्ट में लिखा है, “बॉर्डर 2 की सेंसर स्क्रीनिंग के दौरान जिस सीन पर लोग रो पड़े थे, वह तब था जब सनी देओल का किरदार फिल्म में अपने शहीद बेटे का अंतिम संस्कार कर रहा था. भावनाओं से भरपूर ये सीन किसी भी पिता को रुला देगा. हालांकि सेना के परिवार इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन आखिर वे भी इंसान ही हैं.”

The scene where people wept in the censor screening of #Border2 was when Sunny Deol's character performed the last rites of his martyred son in the movie. High on emotions that will make any father cry. Even though Army families are emotionally strong, they're humans after all. pic.twitter.com/4cUk1BsnfL — Abhishek (@vicharabhio) January 20, 2026

इसी के साथ जे.पी. दत्ता की 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में सनी देओल के देशभक्तिपूर्ण अभिनय को देखने के बाद, फैंस उन्हें एक बार फिर उनके देशभक्तिपूर्ण अंदाज में देखने के लिए बेताब हैं. गौरतलब है कि सनी देओल अकेले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल में कम बैक किया है.

बॉर्डर 2 के बारे में

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. मुख्य अभिनेताओं के अलावा, फिल्म में सोनम बाजवा, मेस्दा राणा, मोना सिंह और पटमवीर चीमा भी अहम भूमिकाओं में हैं, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता द्वारा प्रोड्यूस ये फिल्म गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.