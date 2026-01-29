एक्टर सनी देओल बॉर्डर 2 की सक्सेस एंजॉय कर रही है. सनी देओल ने पोस्ट शेयर कर फैंस को बॉर्डर 2 को प्यार देने के लिए थैंक्यू कहा है. सनी देओल की ये पोस्ट वायरल है. वीडियो में सनी देओल को पहाड़ों में देखा जा सकता है. सनी देओल ने पोस्ट कर लिखा- मेरी, आपकी, हमारी, बॉर्डर 2 को इतना प्यार देने के लिए आपक सबको बहुत शुक्रिया.

सनी देओल की वीडियो वायरल

वीडियो में सनी देओल बोलते दिखे- आवाज कहां तक गई. आपके दिलों तक. आपको मेरी बॉर्डर 2 बहुत पसंद आई. थैंक्यू. लव यू. इस वीडियो पर मोना सिंह और ईशा देओल ने रेड हार्ट इमोजी बनाई.

फिल्म बॉर्डर 2 की बात करें तो इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स हैं. फिल्म 23 जनवरी को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फिल्म को फायदा मिल रहा है.

फिल्म में सनी देओल की एक्टिंग बहुत पसंद की जा रही है. फिल्म के गाने भी चर्चा में हैं. संदेसे आते हैं और मिट्टी के बेटे जैसे गाने छा गए हैं. फिल्म की कहानी देशभक्ति से भरी हुई है और इमोशन्स से भरी है.

इतना हुआ है बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की. दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 54.5 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 59 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें दिन फिल्म ने 20 करोड़ कमाए. छठे दिन फिल्म का कलेक्शन 13 करोड़ हुआ.