'बॉर्डर 2' की धुंआधार कमाई के बीच अमीषा पटेल ने 'गदर 3' को लेकर दे दिया बड़ा अपडेट

इन दिनो सनी देओल अपनी लेटेस्ट रिलीज बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रहे हैं. ये फिल्म रिलीज के चार दिनों में भारत में 180 करोड़ कमा चुकी है जबकि वर्ल्डवाइड इसने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं बॉर्डर 2 की धुआंधार परफॉर्मेंस का जश्न मनाते हुए अमीषा पटेल ने अब अपनी सनी संग ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी गदर के तीसरे पार्ट को लेकर भी बड़ा हिंट दिया है औ साथ ही गदर 3 के बॉक्स ऑफिस केलक्शन पर भी भविष्यवाणी कर डाली है.

अमीषा पटेल ने 'गदर 3' में वापसी का हिंट दिया

बता दें कि अमीषा पटेल ने रविवार शाम को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक Q&A सेशन होस्ट किया था. इस दौरान उन्होंने फैंस से कई टॉपिक्स पर बात की थी. 'रेस 2' में काम करने के अपने वक्त को याद करने से लेकर बॉलीवुड के बदलते ट्रेंड्स के बारे में बात करने तक, एक्ट्रेस ने फैंस द्वारा पूछे गए कई मुद्दों पर बात की. इस बीच कई फैंस ने अमीषा पटेल की बॉलीवुड में वापसी पर एक्साइटमेंट ज़ाहिर की, और कहा कि वे उन्हें बड़े पर्दे पर और देखना चाहते हैं. वहीं एक फैन ने पूछा, “ सभी फैंस गदर 3 का इंतजार कर रहे हैं कब? तारा और सकीना की जोड़ी को कब देखेंगे?

इस सवाल का जवाब देते हुए अमीषा ने लिखा, "मुझ पर भरोसा करें, जब भी फैंस गदर 3 में तारा सकीना को देखेंगे, भगवान की मर्ज़ी से, यह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी, इस बार जब भी होगा, बिग बजट, बड़ा स्केल पर और बड़ा कंटेंट (थम्ब्स अप इमोजी) पहले दिन 60 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा धमाका लोड हो रहा है... अगर और जब भी ऐसा होता है."

All fans are waiting GADER 3 , when ?



When see Tara and sakina Jhodi again ♥️#AskAmy pic.twitter.com/WMOVKtKPXQ — Hitesh Kumar (@HiteshKumar2112) January 25, 2026

गदर और गदर 2 रही थी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर

बता दें कि अमीषा पटेल ने कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उनके करियर में गदर एक प्रेम कथा और गदर 2 खास पहचान रखती हैं. गदर फ्रैंचाइजी में अमीषा ने सकीना और सनी देओल ने तारा का लीड रोल प्ले किया था. ये किरदार दर्शकों के फेवरेट हैं.

बता दें कि 'गदर एक प्रेम कथा' साल 2001 में आई थी और इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 132 करोड़ की कमाई की थी. वहीं साल 2023 में आई इसकी सीक्वल 'गदर 2' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 691 करोड़ का कलेक्शन किया था.