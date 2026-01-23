बॉर्डर 2 को मिल रहा धमाकेदार रिस्पांस, लोग बोले- ये तो पहली फिल्म से भी बेस्ट है

बॉलीवुड की मल्टी-स्टारर देशभक्ति पर आधारित फिल्म बॉर्डर 2 आखिरकार शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हो चुकी है. और आज पहले ही दिन इस फिल्म का जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है. लोगो के दिल में इस फिल्म को लेकर क्रेज साफ नजर आ रहा है. इतना ही नही थिएटर के बाहर टिकट को लेकर उमड़ी भीड़ से साफ अंदाजा लगाया जा रहा है की लोगो को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है.





कैसी है फिल्म

पटना के सिनेमाघरों में सुबह से टिकट के लिए लोग लाइन मे लगे हुए है. काफी ऑडियंस के रिस्पांस मिल रहे है. ऑडियंस का कहना है की बॉर्डर 2 ने पहली फिल्म यानी बॉर्डर को भी पीछे छोड़ दिया है. फिल्म के गाने, कहानी और सीन काफी इमोशनल और दर्दभरी है, जो हम सबको रुलाने पर मजबूर कर देगी. बच्चे-बड़े सभी को ये फिल्म काफी पसंद आ रहे. दर्शकों का कहना है " ये फिल्म पुरानी फिल्म बॉर्डर से भी बेस्ट है. "

कैसा है फिल्म का कैरेक्टर

ये फिल्म चार बहादुर फौजी की जिंदगी पर आधारित है, जिसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, दिलजीत दोसांझ ने निर्मजीत सिंह सेखों, अहानी शेट्टी ने लेफ्टिनेंट कमांडर एम. एस. रावत और वरुण धवन ने परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है. इस फिल्म में इन चारों एक्टर्स ने काफी उमदा एक्टिंग की है.





पहले दिन में हुई कितने की कमाई

बॉर्डर 2 ने पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल 12.5 करोड़ का कर चुकी है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म पहले ही दिन 35 करोड़ की कमाई कर सकती है. जिससे ये फिल्म आसानी से इस विकेंड 135 करोड़ का आकड़ा पार कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो बॉर्डर 2 एक हिट सीक्वल बनने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी और यादगार फिल्मों में से एक साबित होगी.

