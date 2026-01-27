एक्सप्लोरर
रणदीप हुड्डा के घर जल्द आएगी खुशियों की बहार, पत्नी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, वायरल हुई बेबी शावर की झलक
Randeep Hooda रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाले हैं. हाल ही में लिन की बेबी शावर की पार्टी रखी गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम जल्द ही अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं.जिसकी खुशी उनके चेहरों पर साफ दिख रही है. पिछले साल नवंबर में कपल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके लिन की प्रेगनेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ बांटी थी. अब, दोनों ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के साथ मिलकर एक शानदार बेबी शॉवर पार्टी का रखी.
