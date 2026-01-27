हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कपूर खानदान की लाड़ली करिश्मा कपूर हैं बेहद कम पढ़ी-लिखी फिर भी बोलती हैं फर्राटेदार इंग्लिश

कपूर खानदान की लाड़ली करिश्मा कपूर हैं बेहद कम पढ़ी-लिखी फिर भी बोलती हैं फर्राटेदार इंग्लिश

कपूर खानदान की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर का नाम अक्सर बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसों में से एक में शुमार रहता है, ये उन एक्ट्रेस में से है जिन्होंने काफी कम उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Jan 2026 01:45 PM (IST)
कपूर खानदान की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर का नाम अक्सर बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसों में से एक में शुमार रहता है, ये उन एक्ट्रेस में से है जिन्होंने काफी कम उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा.

कपूर खानदान की बड़ी बेटी यानी करिश्मा कपूर पिछले तीन दशक से दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं. अपनी खूबसूरती और उम्दा एक्टिंग से लोगों को दीवाना बनाने वाली करिश्मा कपूर अब तक कई एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम कर चुकी है. ये उन एक्ट्रेस में से है जिन्होंने काफी कम उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा.

1/8
25 जून को जन्मी करिश्मा कपूर रणधीर कपूर और बबीता की बड़ी बेटी हैं. हमेशा से ही माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसी बनना चाहती थीं.
25 जून को जन्मी करिश्मा कपूर रणधीर कपूर और बबीता की बड़ी बेटी हैं. हमेशा से ही माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसी बनना चाहती थीं.
2/8
करिश्मा ने साल 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और उस समय वो केवल 16 साल की थीं.
करिश्मा ने साल 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और उस समय वो केवल 16 साल की थीं.
Published at : 27 Jan 2026 01:44 PM (IST)
