'बच्चे के लिए गलत आदमी से शादी…', सनी देओल की रील लाइफ वाइफ की ये बात है चर्चा में

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'बॉर्डर 2' का बोलबाला चल रहा है. फिल्म लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने में लगी हुई है. इसी बीच इस फिल्म की स्टारकास्ट भी लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में मोना सिंह ने अपनी शादीशुदा जिंदगी और बच्चे की प्लानिंग के बारे में बात की है. मोना ने बताया है कि शादी से पहले ही उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवा दिए थे.

मोना ने करवाए हैं एग्स फ्रीज

मोना सिंह ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बातचीत करते हुए अपने एग फ्रीजिंग के डिसीजन के बारे में बताया. एक्ट्रेस ने बताया कि उनके घर पर उनके फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट आए थे, तभी उन्होंने मोना के माता- पिता के सामने उन्हें एग फ्रीज करवाने की सलाह दी. डॉक्टर की ये बात मोना को भी ठीक लगी और उन्होंने इसे मानने का फैसला किया. एक्ट्रेस ने इस दौरान ये भी बताया कि उनकी बॉडी ने इस प्रोसेस के दौरान कैसा रिएक्ट किया और उन्होंने कैसे ये प्रोसेस की.

'पेनफुल होती है प्रोसेस'

मोना ने बताया कि- 'इस प्रोसेस में तीन से छह महीने लग सकते हैं और शायद ये थोड़ी पेनफुल प्रोसेस भी हो सकती है क्योंकि आप बहुत सारे मूड स्विंग्स से गुजरते हैं. बॉडी चेंज होती है और थोड़े से हार्मोन भी आपके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं. कुछ दिन आपको ब्लोटिंग होगी. कुछ दिन आपको अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होगा'. आगे एक्ट्रेस ने बताया कि इस प्रोसेस के बाद बस भूल जाएं और अपनी लाइफ कोएंजॉय करें और जब मर्जी हो तब शादी करें. एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि कम से कम ये तसल्ली रहती है कि, 'कम से कम आप बच्चे के लिए गलत आदमी से शादी तो नहीं कर रही हैं.'

टीवी से लेना पड़ा ब्रेक

इस काम के लिए एक्ट्रेस ने टीवी से भी करीब चार महीने का ब्रेक लिया था. बता दें कि मोना सिंह 'बॉर्डर 2' में सनी देओल की पत्नी के किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म में मोना का किरदार काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा दिख रहा है. एक्ट्रेस की एक्टिंग की भी जोरदार है और उनके काम की सराहना भी हो रही है.