'बॉर्डर 2' की 29वें दिन भी जारी है कमाई, जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन

Border 2 Box Office Day 29 LIVE: सनी देओल की ब्लॉकबस्टर वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए अब लगभग एक महीना पूरा हो रहा है. इस बीच इस फिल्म ने धमाकेदार परफॉर्म किया है और साल की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म का टैग भी अपने नाम कर लिया है. दिलचस्प बात ये है कि ये कई नई रिलीज फिल्मों के बीच भी पूरा दमखम दिखा रही है और खूब कमाई कर रही है. इसी के साथ अब ये पांचवे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. चलिए यहां इस वॉर ड्रामा की रिलीज के 29वें दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में जानते हैं.

'बॉर्डर 2' के 28 दिनों का कलेक्शन (सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक)

‘बॉर्डर 2’ ने सिनेमाघरों में रिलीज के चार हफ्ते पूरे कर लिए हैं. इस दौरान इसने खूब कमाई की हालांकि इसके कलेक्शन में उतार-चढ़ाव भी बना रहा. इन सबके बीत फिल्म के कलेक्शन के बारे में बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक

बॉर्डर 2 ने पहले हफते में 224.25 करोड़ कमाए थे.

इसके बाद दूसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 70.15 करोड़ रुपये रहा.

वहीं तीसरे हफ्ते में बॉर्डर 2 ने 23.35 करोड़ रुपये जुटाए.

जबकि रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म की कमाई महज 6.6 करोड़ रुपये रही.

इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ की भारत में 28 दिनों की कुल नेट कमाई 324.35 करोड़ रुपये रही.

'बॉर्डर 2' का 29 वें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 29)

ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक पांचवें शुक्रवार को यानी रिलीज के 29वें दिन इस फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक 0.03 करोड़ रुपये की कमाई की है. बता दें कि रात 10.30 बजे के बाद ही फिल्म की 29वें दिन की कमाई के फाइनल आंकड़े आएंगे.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट इंडिया) पहला दिन 30 करोड़ दूसरा दिन 36.5 करोड़ तीसरा दिन 54.5 करोड़ चौथा दिन 59 करोड़ पांचवा दिन 20 करोड़ छठा दिन 13.00 करोड़ सातवां दिन 11.25 करोड़ आठवां दिन 10.75 करोड़ नौंवा दिन 17.75 करोड़ दसवां दिन 22.50 करोड़ ग्याहरवां दिन 5.75 करोड़ बाहरवां दिन 5.75 करोड़ तेहरवां दिन 4.15 करोड़ चौदहवां दिन 3.5 करोड़ रुपये पंद्रहवां दिन 2.85 करोड़ रुपये सोलहवां दिन 5.25 करोड़ रुपये सत्रहवां दिन 6.9 करोड़ रुपये अठाहरवां दिन 2 करोड़ रुपये उन्नीसवां दिन 2.5 करोड़ रुपये बीसवां दिन 1.75 करोड़ इक्कसीवां दिन 1.75 करोड़ रुपये बाइसवां दिन 0.80 करोड़ रुपये तेइसवां दिन 1.9 करोड़ रुपये चौबीसवां दिन 1.4 करोड़ रुपये पच्चीसवां दिन 0.6 करोड़ रुपये छब्बीसवां दिन 0.8 करोड़ रुपये सत्ताईसवां दिन 0.55 करोड़ रुपये अट्ठाइसवां दिन 0.55 करोड़ रुपये उनत्तीसवां दिन 0.03 करोड़ रुपये (दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े) टोटल कलेक्शन 324.38 करोड़ रुपये

'बॉर्डर 2' फिल्म की 29वें दिन की ऑक्यूपेंसी

'बॉर्डर 2' की पांचवें शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की जानकारी आना अभी बाकी है.

'बॉर्डर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

‘बॉर्डर 2’ ने दुनियाभर में अच्छी कमाई कर ली है. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 443.4 करोड़ रुपये हो चुका है. हालांकि अब कई नई रिलीज फिल्मों के बाद इसका दुनियाभर में 500 करोड़ का आंकड़ा छूना नामुमकिन लग रहा है. देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म पांचवें वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.

बॉर्डर 2 के बारे में और जानें

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स हैं. ‘बॉर्डर 2’ ने 22 दिनों तक थिएटर में अपनी जगह बनाए रखी है और यह एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस बनी हुई है. हालांकि अब देखने वाली बात होगी की शाहिद कपूर की नई रिलीज 'ओ रोमियो' के आने के बाद ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)