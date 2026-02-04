Border 2 Box Office Day 13 LIVE: पहले हफ्ते में धुआंधार परफॉर्म करने के बाद सनी देओल की वॉर ड्रामा फ़िल्म 'बॉर्डर 2' की बॉक्स ऑफिस पर दूसरे हफ़्ते में स्पीड काफी कम हो गई है. यह फ़िल्म 23 जनवरी, 2026 को रिलीज़ हुई थी और इसे देशभक्ति की भावना और दमदार स्टार कास्ट की वजह से दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया.

वहीं घटती कमाई के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है और 300 करोड़ के मील के पत्थर के करीब पहुंच रही है. चलिए यहां 'बॉर्डर 2' के दूसरे बुधवार यानी 13 वें दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में सब कुछ जानते हैं.

'बॉर्डर 2' की 12 दिनों की कितनी रही कमाई? (सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक)

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ रुपये जोड़े थे.

इस वॉर ड्रामा ने रिलीज के 8वें दिन 10.75 करोड़ और फिर नौवें दिन 17.75 करोड़ का कलेक्शन किया.

इसके बाद 10वें दिन फिल्म की कमाई 22.50 करोड़ रही और 11वें दिन फिल्म ने 5.75 करोड़ कमाए.

वहीं 12वें दिन फिल्म ने फिर 5.75 करोड़ का ही कलेक्शन किया है

इसी के साथ .'बॉर्डर 2' की 13 दिनों की कुल कमाई 286.75 करोड़ रुपये हो गई है.

'बॉर्डर 2' का 13वें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 13)

ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक दूसरे बुधवार को यानी रिलीज के 13वें दिन इस फिल्म ने सुबह 12 बजे तक 24 लाख रुपये की कमाई की है. बता दें कि रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े आएंगे तब तक इसकी कमाई में काफी तेजी आने की उम्मीद है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (13वां दिन) पहला दिन 30 करोड़ दूसरा दिन 36.5 करोड़ तीसरा दिन 54.5 करोड़ चौथा दिन 59 करोड़ पांचवा दिन 20 करोड़ छठा दिन 13.00 करोड़ सातवां दिन 11.25 करोड़ आठवां दिन 10.75 करोड़ नौंवा दिन 17.75 करोड़ दसवां दिन 22.50 करोड़ ग्याहरवां दिन 5.75 करोड़ बाहरवां दिन 5.75 करोड़ तेहरवां दिन 0.35 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े) टोटल कलेक्शन 286.99 करोड़

'बॉर्डर 2' फिल्म की 13वें दिन की ऑक्यूपेंसी

'बॉर्डर 2' की दूसरे बुधवार, 4 फरवरी 2026 की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थोड़ी देर बाद अपडेट होगी.

मेकर्स के आंकड़ों के मुताबिक 'बॉर्डर 2' की 12 दिनों की कमाई

वहीं मेकर्स द्वारा जारी किए गए फिल्म की कमाई के आंकड़े के मुताबिक इसने रिलीज के 12 दिनों में 315 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के पहले हफ्ते में 'बॉर्डर 2' की कमाई 244.97 करोड़ कमाए रही. फिर इसने 8वें दिन 12.53 करोड़, 9वें दिन 20.17 करोड़, 10वें दिन 24.22 करोड़, 11वें दिन 6.52 करोड़ और 12वें दिन 6.69 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद मेकर्स के मुताबिक इस फिल्म की भारत में 12 दिनों की नेट कमाई अब 315.10 करोड़ रुपये हो गई है.









'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट

आपको बता दें कि 'बॉर्डर 2' 1997 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल है. फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा अहम किरदारों में हैं. ये वॉर ड्रामा 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)