हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन, तस्वीरें वायरल

सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन, तस्वीरें वायरल

Rajinikanth Honoured Sanitation Worker Padma: सुपरस्टार रजनीकांत ने एक महिला सफाईकर्मी की ईमानदारी से खुश होकर उन्हें घर बुलाकर सम्मानित किया. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 Feb 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को फैंस यूं ही प्यार नहीं करते, थलाइवा शानदार अभिनेता होने के साथ ही बेहद दरियादिल भी हैं. फिलहाल सोशल मीडिया पर थलाइवा की दरियादिली की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और फैंस का दिल जीत रही हैं. तस्वीरो में सुपरस्टार को एक महिला को सोने की चेन पहनाते देखा जा सकता है, खास बात ये है कि ये महिला पद्मा नाम की एक सफाई कर्मचारी है जिनकी ईमानदारी ने सुपरस्टार रजनीकांत का दिल छू लिया, इसके बाद उन्होंने पद्मा को अपने घर बुलाकर सोने की चेन पहनाकर सम्मानित किया.

रजनीकांत ने महिला सफाईकर्मी को ईमानदारी के लिए किया सम्मानित
रजनीकांत ने एक सफाई कर्मचारी पद्मा की ईमानदारी से खुश होकर उन्हें अपने चेन्नई वाले घर बुलाकर सम्मानित किया.  उन्होंने उस कर्मचारी का सम्मान से स्वागत किया और उसे शॉल और सोने की चेन दी. सुपरस्टार की इस दरियादिली ने सोशल मीडिया पर तुरंत ध्यान खींचा. कई लोगों ने एक आम कर्मचारी की ईमानदारी को पहचानने के लिए रजनीकांत की तारीफ की. इस मुलाकात की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है. बिना किसी शोहरत या रुतबे वाली एक महिला को एक सुपरस्टार द्वारा सम्मानित किया जाना एक बहुत ही भावुक पल बन गया है.  

रजनीकांत की टीम ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर रजनीकांत की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह अपने घर पर पद्मा को सोने की चेन गिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "एक दिल को छू लेने वाले काम में, सुपरस्टार रजनीकांत ने फ्रंटलाइन वर्कर पद्मा को सोने की चेन देकर सम्मानित किया, उन्हें एक सच्ची नेक इंसान के तौर पर पहचाना."

 

इस खबर पर रिएक्शन देते हुए एक फैन ने लिखा, "यह वाकई हमारे सुपरस्टार रजनीकांत का बहुत अच्छा काम है," जबकि दूसरे ने कमेंट किया, "उनकी कहानी प्राइमरी स्कूल की किताबों में शामिल होनी चाहिए."

रजनीकांत ने पद्मा को सोने की चेन क्यों गिफ्ट की?
बता दें कि पद्मा टी नगर में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती हैं. यहां उन्हें एक लावारिस पाउच मिला था जिसमें 45 सॉवरेन सोने के गहने थे. उन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स को इसकी जानकारी दी और गहनों वाला पाउच पोंडी बाज़ार पुलिस स्टेशन को सौंप दिया. पूछताछ के बाद, गहने मालिकों को सौंप दिए गए. जब ​​उनके इस अच्छे काम की खबर फैली, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पद्मा को सम्मानित किया और उन्हें 1 लाख रुपये का चेक दिया. अब रजनीकांत ने भी पद्मा को सोने की चेन गिफ्ट कर सम्मानित किया है.

रजनीकांत ने परोटा बेचने वाले को सोने की चेन गिफ्ट की
इससे पहले रजनीकांत 25 जनवरी को मदुरै के एक और बड़े फैन रजनी शेखर से मिले थे और उन्हें भी सोने की चेन गिफ्ट की थी. वह फैन उनके नाम से एक खाने की दुकान चलाता है, जहां वह हर परोटा 5 रुपये में बेचता है, ताकि हर कोई खाना खरीद सके. जनीकांत की टीम ने एक्टर की शेखर और उनके परिवार से चेन्नई वाले घर पर मुलाकात की तस्वीरें भी पोस्ट की थीं, ताकि उनकी अच्छाई के लिए उनकी तारीफ की जा सके.

 

रजनीकांत वर्क फ्रंट
रजनीकांत अभी नेल्सन दिलीपकुमार के साथ जेलर 2 की शूटिंग में बिजी हैं. फिल्म में राम्या कृष्णन, मोहनलाल और शिव राजकुमार 2023 की हिट फिल्म के सीक्वल में कमबैक किया है. रजनीकांत  जल्द ही सिबी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित और राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के तहत कमल हासन द्वारा निर्मित एक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे. 

Published at : 04 Feb 2026 11:15 AM (IST)
Rajinikanth
