Border 2 Box Office Day 10: आज 300 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी 'बॉर्डर 2', 12 बजे तक हो चुका है बंपर कलेक्शन
Border 2 Box Office Day 10 LIVE: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने आज थियेटर में जमकर भीड़ उमड़ रही है. छुट्टी का पूरा फायदा इस फिल्म को मिला है. जानें 12 बजे तक फिल्म ने कितना कलेक्शन कर लिया है.
Border 2 Box Office Day 10 LIVE: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर आज संडे को अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म की रिलीज का आज दसवां दिन हैं. 9 दिनों में इस फिल्म ने इंडिया में नेट 252 करोड़ का कलेक्शन किया है. आपको बताते हैं कि आज संडे को फिल्म कितनी कमाई कर रही है.
'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
- 'बॉर्डर 2' थियेटर्स मे 23 जनवरी को रिलीज हई. इसने पहले दिन इसने 30 करोड़ रुपए, दूसरे दिन यानी शनिवार को 36.5 करोड़ रुपए,तीसरे दिन 54.5 करोड़ रुपए, चौथे दिन 59 करोड़ रुपए कमाए.
- पांचवें दिन 20 करोड़, छठे दिन 13 करोड़, सातवें दिन 11.25 करोड़, आठवें दिन 10.75 करोड़ रुपए, नौवें दिन 17.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
- इसके साथ ही 9 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 252.75 करोड़ हो चुका है.
'बॉर्डर 2' का दसवें दिन का कलेक्शन
सैकनिक की डेटा के मुताबिक रविवार को दोपहर 12 बजे तक फिल्म ने *2.58 करोड़ का कलेक्शन किया है. कुल मिलाकर बॉर्डर 2 का 12 बजे तक कुल इंडिया कलेक्शन 255.33 करोड़ हो चुका है.
|बॉर्डर 2
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ में)
|पहला दिन
|30 करोड़
|दूसरा दिन
|36.5 करोड़
|तीसरा दिन
|54.5 करोड़
|चौथा दिन
|59 करोड़
|पांचवां दिन
|20 करोड़
|छठां दिन
|13.00 करोड़
|सातवां दिन
|11.25 करोड़
|आठवां दिन
|10.75 करोड़
|नौवां दिन
|17.75 करोड़
|दसवां दिन
|2.58 करोड़ (12 बजे तक का कलेक्शन)
|टोटल कलेक्शन
|255.33 करोड़
दसवें दिन 'बॉर्डर 2' की थियेटर में ऑक्यूपेंसी
'बॉर्डर 2' को देखने थियेटर्स में आज भारी भीड़ उमड़ी है. Sacnilk के मुताबिक मॉर्निंग शोज में रविवार की ऑक्यूपेंसी 18.28% दर्ज हुई है.
300 करोड़ क्लब में एंट्री मारेगी 'बॉर्डर 2'
फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने आज एक्स पर लिखा है, 'दूसरे शनिवार को 'बॉर्डर 2' को कमाई में 60.97% की ग्रोथ मिली है. ज्यादातर लोगों की पहली च्वाइस अभी 'बॉर्डर 2' ही है. रविवार को भी फिल्म से शानदार कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है, अगर ऐसा रहा तो फिल्म 300 करोड़ के आस-पास पहुंच जाएगी.'
मेकर्स ने आज सोशल मीडिया के जरिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया है. टीसीरीज ने एक ग्राफिक्स के जरिए बताया है कि फिल्म भारत में अब तक करीब 277 करोड़ की कमाई कर चुकी है. इनके मुताबिक शनिवार को फिल्म ने करीब 20 करोड़ की कमाई की है.
'बॉर्डर 2' कास्ट
फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं. यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है.
