हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Box Office Day 10: आज 300 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी 'बॉर्डर 2', 12 बजे तक हो चुका है बंपर कलेक्शन

Border 2 Box Office Day 10: आज 300 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी 'बॉर्डर 2', 12 बजे तक हो चुका है बंपर कलेक्शन

Border 2 Box Office Day 10 LIVE: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने आज थियेटर में जमकर भीड़ उमड़ रही है. छुट्टी का पूरा फायदा इस फिल्म को मिला है. जानें 12 बजे तक फिल्म ने कितना कलेक्शन कर लिया है.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 01 Feb 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

Border 2 Box Office Day 10 LIVE: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर आज संडे को अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म की रिलीज का आज दसवां दिन हैं. 9 दिनों में इस फिल्म ने इंडिया में नेट 252 करोड़ का कलेक्शन किया है. आपको बताते हैं कि आज संडे को फिल्म कितनी कमाई कर रही है.

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  • 'बॉर्डर 2' थियेटर्स मे 23 जनवरी को रिलीज हई. इसने पहले दिन इसने 30 करोड़ रुपए, दूसरे दिन यानी शनिवार को 36.5 करोड़ रुपए,तीसरे दिन 54.5 करोड़ रुपए, चौथे दिन 59 करोड़ रुपए कमाए.
  • पांचवें दिन 20 करोड़, छठे दिन 13 करोड़, सातवें दिन 11.25 करोड़, आठवें दिन 10.75 करोड़ रुपए, नौवें दिन 17.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
  • इसके साथ ही 9 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 252.75 करोड़ हो चुका है. 

'बॉर्डर 2' का दसवें दिन का कलेक्शन

सैकनिक की डेटा के मुताबिक रविवार को दोपहर 12 बजे तक फिल्म ने *2.58 करोड़ का कलेक्शन किया है. कुल मिलाकर बॉर्डर 2 का 12 बजे तक कुल इंडिया कलेक्शन 255.33 करोड़ हो चुका है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ में)
पहला दिन 30  करोड़
दूसरा दिन 36.5 करोड़
तीसरा दिन 54.5 करोड़
चौथा दिन 59 करोड़
पांचवां दिन 20 करोड़ 
छठां दिन 13.00 करोड़
सातवां दिन  11.25 करोड़ 
आठवां दिन 10.75 करोड़
नौवां दिन 17.75 करोड़ 
दसवां दिन 2.58 करोड़ (12 बजे तक का कलेक्शन)
टोटल कलेक्शन 255.33 करोड़

दसवें दिन 'बॉर्डर 2' की थियेटर में ऑक्यूपेंसी

'बॉर्डर 2' को देखने थियेटर्स में आज भारी भीड़ उमड़ी है. Sacnilk के मुताबिक मॉर्निंग शोज में रविवार की ऑक्यूपेंसी 18.28% दर्ज हुई है.

300 करोड़ क्लब में एंट्री मारेगी 'बॉर्डर 2'

फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने आज एक्स पर लिखा है, 'दूसरे शनिवार को 'बॉर्डर 2' को कमाई में 60.97% की ग्रोथ मिली है. ज्यादातर लोगों की पहली च्वाइस अभी 'बॉर्डर 2' ही है. रविवार को भी फिल्म से शानदार कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है, अगर ऐसा रहा तो फिल्म 300 करोड़ के आस-पास पहुंच जाएगी.'

मेकर्स ने आज सोशल मीडिया के जरिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया है. टीसीरीज ने एक ग्राफिक्स के जरिए बताया है कि फिल्म भारत में अब तक करीब 277 करोड़ की कमाई कर चुकी है. इनके मुताबिक शनिवार को फिल्म ने करीब 20 करोड़ की कमाई की है.


Border 2 Box Office Day 10: आज 300 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी 'बॉर्डर 2', 12 बजे तक हो चुका है बंपर कलेक्शन

'बॉर्डर 2' कास्ट

फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं. यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है. 

और पढ़ें

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Read
Published at : 01 Feb 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Border 2 Border 2 Box Office Day 10 Border 2 Box Office
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: नए टैक्स को सुन उड़े लोगों के होश ! | parliament Session | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: 36.5 लाख करोड़ का कर्ज? समझिए बजट का पूरा आकड़ा! | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: छात्रों पर सरकार मेहरबान, किए ये बड़े ऐलान | parliament Session | PM Modi
Union Budget 2026: आयुर्वेद को बढ़ाने पर जोर..बनाएं जाएंगे तीन इंस्टीटयूट | parliament Session
Union Budget 2026: रेलवे को लेकर बड़ा ऐलान, बनाए जाएंगे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर | Nirmala Sitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Union budget 2026: रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
शिक्षा
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
हेल्थ
Secondary Hypertension: क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget