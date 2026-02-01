Border 2 के तूफान में भी ‘Mardaani 3’ की बंपर कमाई, शनिवार को सनी देओल की फिल्म को लगा झटका
Mardaani 3 Box Office Day 2: एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. शनिवार को इस फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा कमाए. जानें कलेक्शन
Mardaani 3 Box Office Day 2: बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को टफ कंपटीशन दे रही है. 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच 'मर्दानी 3' की थियेटर्स में 30 जनवरी को एंट्री हुई. कम स्क्रीन और लिमिटेड शोज के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिनों में शानदार कमाई की है
'मर्दानी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
30 जनवरी, शुक्रवार को 'मर्दानी 3' को 4 करोड़ की शानदार ओपनिंग मिली. सैकनिक (Sacnilk) की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 6-6.50 करोड़ का कलेक्शन किया. दो दिन में इस फिल्म ने 10 करोड़ कलेक्शन कर लिया है.
पहले दिन की कमाई- 4 करोड़
दूसरे दिन की कमाई- 6 करोड़
कुल कमाई- 10 करोड़
'मर्दानी 3' का बजट
'मर्दानी 3' करीब 60 करोड़ के बजट में बनी है और दो दिनों में फिल्म ने अपने बजट का करीब 16% निकाल लिया है.
कलेक्शन के साथ-साथ थियेटर में ऑक्यूपेंसी रेट भी अच्छी रही. पहले दिन 'मर्दानी 3' की ऑक्यूपेंसी 18% थीं, वहीं, शनिवार को बढ़कर ये 27.5% दर्ज की गई.
'मर्दानी 3' की शनिवार की ऑक्यूपेंसी
- मॉर्निंग शोज-10.64%
- ऑफ्टरनून शोज- 24.56%
- इवनिंग शोज- 31.88%
- नाइट शोज- 42.96%
'मर्दानी 3' की वजह से 'बॉर्डर 2' को नुकसान
सनी देओल की फिल्म ने रिलीज के नौवें दिन या शनिवार को करीब 17.75 करोड़ की कमाई की, जो कि पहले शनिवार की कमाई 36.5 करोड़ के मुकाबले काफी कम है. यहां तक कि पहले मंगलवार को भी फिल्म ने 20 करोड़ की कमाई की थी. लेकिन शुक्रवार को जैसे ही 'मर्दानी 3' की बॉक्स ऑफिस पर एंट्री हुई, 'बॉर्डर 2' की कमाई पर उसका साफ असर दिखने लगा. पढ़ें
'मर्दानी 3' की कहानी
शिवानी शिवाजी रॉय (रानी मुखर्जी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एनआईए के साथ काम कर रही होती हैं और छोटी बच्चियों के लापता होने वाले मामलों की जांच करती हैं. जांच के दौरान पता चलता है कि इसके पीछे एक मानव तस्करी गिरोह है. इसमें रानी मुखर्जी, मल्लिका प्रसाद, जानकी बोड़ीवाला और प्रजेश कश्यप जैसे कलाकार हैं.
