Border 2 के तूफान में भी 'Mardaani 3' की बंपर कमाई, शनिवार को सनी देओल की फिल्म को लगा झटका

Border 2 के तूफान में भी ‘Mardaani 3’ की बंपर कमाई, शनिवार को सनी देओल की फिल्म को लगा झटका

Mardaani 3 Box Office Day 2: एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. शनिवार को इस फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा कमाए. जानें कलेक्शन

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 01 Feb 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

Mardaani 3 Box Office Day 2: बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को टफ कंपटीशन दे रही है. 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच 'मर्दानी 3' की थियेटर्स में 30 जनवरी को एंट्री हुई. कम स्क्रीन और लिमिटेड शोज के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिनों में शानदार कमाई की है

'मर्दानी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

30 जनवरी, शुक्रवार को 'मर्दानी 3' को 4 करोड़ की शानदार ओपनिंग मिली. सैकनिक (Sacnilk) की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 6-6.50 करोड़ का कलेक्शन किया. दो दिन में इस फिल्म ने 10 करोड़ कलेक्शन कर लिया है.

पहले दिन की कमाई- 4 करोड़

दूसरे दिन की कमाई- 6 करोड़

कुल कमाई- 10 करोड़

'मर्दानी 3' का बजट

'मर्दानी 3' करीब 60 करोड़ के बजट में बनी है और  दो दिनों में फिल्म ने अपने बजट का करीब 16% निकाल लिया है. 

कलेक्शन के साथ-साथ थियेटर में ऑक्यूपेंसी रेट भी अच्छी रही. पहले दिन 'मर्दानी 3' की ऑक्यूपेंसी 18% थीं, वहीं, शनिवार को बढ़कर ये 27.5% दर्ज की गई.

'मर्दानी 3' की शनिवार की ऑक्यूपेंसी

  • मॉर्निंग शोज-10.64%
  • ऑफ्टरनून शोज- 24.56%
  • इवनिंग शोज- 31.88%
  • नाइट शोज- 42.96%

'मर्दानी 3' की वजह से 'बॉर्डर 2' को नुकसान

सनी देओल की फिल्म ने रिलीज के नौवें दिन या शनिवार को करीब 17.75 करोड़ की कमाई की, जो कि पहले शनिवार की कमाई 36.5 करोड़ के मुकाबले काफी कम है. यहां तक कि पहले मंगलवार को भी फिल्म ने 20 करोड़ की कमाई की थी. लेकिन शुक्रवार को जैसे ही 'मर्दानी 3' की बॉक्स ऑफिस पर एंट्री हुई, 'बॉर्डर 2' की कमाई पर उसका साफ असर दिखने लगा. पढ़ें

'मर्दानी 3' की कहानी

शिवानी शिवाजी रॉय (रानी मुखर्जी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एनआईए के साथ काम कर रही होती हैं और छोटी बच्चियों के लापता होने वाले मामलों की जांच करती हैं. जांच के दौरान पता चलता है कि इसके पीछे एक मानव तस्करी गिरोह है. इसमें रानी मुखर्जी, मल्लिका प्रसाद, जानकी बोड़ीवाला और प्रजेश कश्यप जैसे कलाकार हैं.

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Published at : 01 Feb 2026 12:01 PM (IST)
Mardaani 3 Mardaani 3 Box Office Day 2
