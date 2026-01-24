कुमार सानू को 50 करोड़ के मानहानि मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत, पत्नी को दी गई सख्त चेतावनी

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू और उनकी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के बीच का विवाद लगता है अब जल्द ही खत्म होने वाला है. दरअसल बीते दिनों कुमार सानू ने एक्स वाइफ के ऊपर मानहानि का दावा किया था, इस केस में उन्हें अब जीत हासिल हो गई है. इस मामले में हाई कोर्ट ने रीता भट्टाचार्य को सिंगर के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए एक सीमा तय कर दी है. जिसके चलते अब वो कोई भी विवादित इंटरव्यू नहीं दे पाएंगी.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कुमार सानू को उस मानहानि मामले में अंतरिम राहत दी, जो उन्होंने पिछले साल दायर किया था. सानू ने आरोप लगाया था कि उनकी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य द्वारा दिए गए कई इंटरव्यूज से उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा है. जस्टिस मिलिंद जाधव ने आदेश दिया कि रीता भट्टाचार्य और कुछ स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सानू या उनके परिवार के बारे में कोई भी कथित मानहानिकारक, झूठी या अपमानजनक सामग्री लिखने, बोलने, पोस्ट करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोका जाए.

इस मामले में अपने पक्ष में फैसला आने के बाद कुमार सानू अब बेहद खुश हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में कुमार सानू ने कहा कि 'मैं माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट और मेरी वकील सना रईस खान का मेरी डिग्निटी बाने के लिए शुक्रगुाजर हूं. मेरी डेडिकेशन मेरी बरसों की मेहनत का नतीजा है. मेरे परिवार को उन अपमानजनक बयानों की वजह से कभी भी कष्ट नहीं उठाना चाहिए था, जिनसे मेरी प्रतिष्ठा और हमारे सम्मान को ठेस पहुंची.'

बता दें कि कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने अपने कुछ इंटरव्यू ज में उनके ऊपर आरोप लगाया था कि सिंगर ने प्रेग्नेंसी के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया था. उन्हें खाना नहीं दिया था और साथ ही साथ मेडिकल केयर भी नहीं लेने दी थी. सानू की लीगल टीम ने इन आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें झूठा बताया है. मुकदमे में ये भी कहा गया है कि उनके 2001 के तलाक के एग्रीमेंट में ये शर्त थी कि कोई भी पार्टी दूसरे पर आरोप नहीं लगाएगी और रीता ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है।

गौरतलब है कि कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य की शादी 1986 में हुई थी. लेकन शादी के महज सात साल बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे. उस समय कुमार सानू पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगा था. जिसके बाद साल 2001 में दोनों का तलाक हो गया. इन दोनों का एक बेटा भी है जान कुमार सानू.