हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2 घंटे 29 मिनट की सबसे कमाऊ हॉरर फिल्म, जिसे प्रभास की 'राजा साब' भी नहीं दे पाई टक्कर, कमाए थे इतने करोड़

2 घंटे 29 मिनट की सबसे कमाऊ हॉरर फिल्म, जिसे प्रभास की 'राजा साब' भी नहीं दे पाई टक्कर, कमाए थे इतने करोड़

Bollywood Highest Grossing Horror Film: अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज के बीच आपको बॉलीवुड की सबसे कमाई हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसे कोई भी पछाड़ नहीं पाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 17 Apr 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. ऐसे में अगर आप भी हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं और अक्षय की 'भूत बंगला' पसंद आ रही है तो आपको बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म के बारे बता रहे हैं, जिसे प्रभास की 'राजा साब' तक पछाड़ नहीं पाई है. चलिए बताते हैं इसके फिल्म के बारे में.

फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट

दरअसल, जिस हॉरर कॉमडी फिल्म के बारे में बता रहे हैं उसमें सिर कटे के आतंक की कहानी देखने के लिए मिलती है. फिल्म में राजकुमार राव के साथ पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इतना ही नहीं, फिल्म में अपारशक्ति खुराना भी हैं, जिनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल की होती है हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. फिल्म का एक-एक सीन कमाल होता है, जिससे नजरें हटा पाना भी मुश्किल होता है. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर भी होती हैं, जो अपनी चोटी से कमाल दिखाती हैं और शैतानी ताकत से लड़ती हैं.

बॉलीवुड की सबसे कमाऊ हॉरर फिल्म है 'स्त्री 2'
 
अगर आप समझ गए हैं तो एकदम सही समझे हैं. हम फिल्म 'स्त्री 2' के बारे में बता रहे हैं, जिसे 2024 में रिलीज किया गया था और ये उस साल की मोस्ट प्रॉफिटेबल साबित हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, इसने 125 करोड़ के बजट में 857.15 करोड़ का बिजनेस किया था और इस फिल्म को अभी तक कोई भी हॉरर फिल्म पछाड़ नहीं पाई है.   

प्रभास की 'राजा साब' भी नहीं दे पाई टक्कर

गौरतलब है कि 'स्त्री 2' की रिलीज के बाद कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 3' और प्रभास की 'द राजा साब' जैसी फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिन्हें लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिला था. लेकिन फिर भी ये श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मूवी को पछाड़ नहीं पाए थे. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'भूल भुलैया 3' का लाइफटाइम कलेक्शन 283.80 करोड़ रहा था. वहीं, वर्ल्डवाइड 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, 'द राजा साब' ने 208.39 करोड़ वर्ल्डवाइड और इंडिया नेट कलेक्शन 146.04 करोड़ रहा था.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं फिल्म?

इसके साथ ही अगर बात की जाए किए 'स्त्री 2' को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं तो ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. फिल्म ने ना केवल थिएटर पर बल्कि ओटीटी पर खूब धमाल मचा चुकी है. 

'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस

बहरहाल, अगर अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पेड प्रीव्यूज में 3.50 करोड़ और ओपनिंग डे पर शाम 6 बजे तक 5.03 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद अभी तक इसकी कुल कमाई 8.83 करोड़ तक हो गई है. इसकी 15 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद आएंगे.

और पढ़ें
Published at : 17 Apr 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Horror Film Stree-2 Bhooth Bangla
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
2 घंटे 29 मिनट की सबसे कमाऊ हॉरर फिल्म, जिसे प्रभास की 'राजा साब' भी नहीं दे पाई टक्कर, कमाए थे इतने करोड़
2 घंटे 29 मिनट की सबसे कमाऊ हॉरर फिल्म, जिसे प्रभास की 'राजा साब' भी नहीं दे पाई टक्कर, कमाए थे इतने करोड़
बॉलीवुड
'आपको जो कहना है कहिए...', युजवेंद्र चहल संग अफेयर की खबरों पर शेफाली बग्गा ने दिया करारा जवाब
'आपको जो कहना है कहिए...', युजवेंद्र चहल संग अफेयर की खबरों पर शेफाली बग्गा ने दिया करारा जवाब
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Live: ‘भूत बंगला’ का ओपनिंग डे कलेक्शन, 'मुंज्या' को चटाई धूल, साढ़े 5 बजे तक की इतनी कमाई
Live: ‘भूत बंगला’ का ओपनिंग डे कलेक्शन, 'मुंज्या' को चटाई धूल, साढ़े 5 बजे तक की इतनी कमाई
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office Day 1 Live: 'भूत बंगला' ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, शाम 5 बजे तक कलेक्शन 8 करोड़ के पार
Live: 'भूत बंगला' ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, शाम 5 बजे तक कलेक्शन 8 करोड़ के पार
Advertisement

वीडियोज

Bhooth Bangla Movie REVIEW: हंसी और हॉरर का कैसा है ये मिक्स?
Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शेख हसीना पर बांग्लादेश में सुनवाई, क्या भारत भेजेगा वापस, विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान
शेख हसीना पर बांग्लादेश में सुनवाई, क्या भारत भेजेगा वापस, विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली की पूर्व CM आतिशी के पिता का निधन, अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया ने जताया शोक
दिल्ली की पूर्व CM आतिशी के पिता का निधन, अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया ने जताया शोक
क्रिकेट
'हमें अब कड़े फैसले...', लगातार चौथी हार के बाद MI के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया बड़ा बयान
'हमें अब कड़े फैसले...', लगातार चौथी हार के बाद MI के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
इंडिया
'ऐसा लगा माइकल जैक्शन का डांस देख लिया', संसद में राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने कसा तंज
'ऐसा लगा माइकल जैक्शन का डांस देख लिया', संसद में राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने कसा तंज
इंडिया
महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास
महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के सवाल पर बोले निशिकांत दुबे- कान पकड़कर माफी मांगने को तैयार
अखिलेश यादव के सवाल पर बोले निशिकांत दुबे- कान पकड़कर माफी मांगने को तैयार
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: केरल में नतीजों से पहले ही CM पद को लेकर कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी! सरकार बनीं तो कौन होगा मुख्यमंत्री
Live: केरल में नतीजों से पहले ही CM पद को लेकर कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी! सरकार बनीं तो कौन होगा मुख्यमंत्री
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget