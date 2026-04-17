अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. ऐसे में अगर आप भी हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं और अक्षय की 'भूत बंगला' पसंद आ रही है तो आपको बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म के बारे बता रहे हैं, जिसे प्रभास की 'राजा साब' तक पछाड़ नहीं पाई है. चलिए बताते हैं इसके फिल्म के बारे में.

फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट

दरअसल, जिस हॉरर कॉमडी फिल्म के बारे में बता रहे हैं उसमें सिर कटे के आतंक की कहानी देखने के लिए मिलती है. फिल्म में राजकुमार राव के साथ पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इतना ही नहीं, फिल्म में अपारशक्ति खुराना भी हैं, जिनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल की होती है हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. फिल्म का एक-एक सीन कमाल होता है, जिससे नजरें हटा पाना भी मुश्किल होता है. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर भी होती हैं, जो अपनी चोटी से कमाल दिखाती हैं और शैतानी ताकत से लड़ती हैं.

बॉलीवुड की सबसे कमाऊ हॉरर फिल्म है 'स्त्री 2'



अगर आप समझ गए हैं तो एकदम सही समझे हैं. हम फिल्म 'स्त्री 2' के बारे में बता रहे हैं, जिसे 2024 में रिलीज किया गया था और ये उस साल की मोस्ट प्रॉफिटेबल साबित हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, इसने 125 करोड़ के बजट में 857.15 करोड़ का बिजनेस किया था और इस फिल्म को अभी तक कोई भी हॉरर फिल्म पछाड़ नहीं पाई है.

प्रभास की 'राजा साब' भी नहीं दे पाई टक्कर

गौरतलब है कि 'स्त्री 2' की रिलीज के बाद कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 3' और प्रभास की 'द राजा साब' जैसी फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिन्हें लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिला था. लेकिन फिर भी ये श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मूवी को पछाड़ नहीं पाए थे. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'भूल भुलैया 3' का लाइफटाइम कलेक्शन 283.80 करोड़ रहा था. वहीं, वर्ल्डवाइड 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, 'द राजा साब' ने 208.39 करोड़ वर्ल्डवाइड और इंडिया नेट कलेक्शन 146.04 करोड़ रहा था.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं फिल्म?

इसके साथ ही अगर बात की जाए किए 'स्त्री 2' को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं तो ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. फिल्म ने ना केवल थिएटर पर बल्कि ओटीटी पर खूब धमाल मचा चुकी है.

'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस

बहरहाल, अगर अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पेड प्रीव्यूज में 3.50 करोड़ और ओपनिंग डे पर शाम 6 बजे तक 5.03 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद अभी तक इसकी कुल कमाई 8.83 करोड़ तक हो गई है. इसकी 15 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद आएंगे.